Johann Gudenus und Heinz-Christian Strache wollen auf Ibiza nur betrunken fantasiert haben. Ein Zwischenbericht der Soko Tape legt nahe, dass das nicht stimmt. Foto: apa / hans punz

Wien – Ein zwei Wochen alter Zwischenbericht der Soko Tape bringt neue Erkenntnisse über konkrete Verhandlungen zwischen Johann Gudenus und den Ibiza-Lockvögeln – und zeigt, dass die Behörde doch nicht das gesamte Videomaterial aus der Finca haben. Darüber berichtet der "Kurier". "Spiegel" und "Süddeutscher Zeitung" dürften also Teile des Videos vorliegen, die die Ermittler nicht haben, heißt es in dem Bericht.

Ebenfalls brisant sind Erkenntnisse der Ermittler über Treffen zwischen Gudenus und dem Lockvogel im Vorfeld des geschichtsträchtigen Abends auf Ibiza. Der Polizei liegen demnach Video- und Audiomitschnitte von einem Termin vor, in denen Gudenus über die Funke-Gruppe und die "Kronen Zeitung" gesprochen hat. Bei anderen Treffen sollen bereits konkrete Vertragsverhandlungen geführt worden sein. Das widerspricht der Verteidigungsstrategie von Strache und Gudenus, die stets behauptet hatten, auf Ibiza unter Alkoholeinfluss lediglich geprahlt und fantasiert zu haben.

Gescheiterte Falle für Strache

Offenbar haben die Videomacher schon vor Ibiza versucht, auch Heinz-Christian Strache in die Falle zu locken: In einem Hotel in Wien seien bereits versteckte Kameras installiert gewesen, Strache erschien kurzfristig doch nicht zu dem vereinbarten Treffen.

Die zwei kurzen Videos, die die Ermittler gemeinsam mit dem restlichen Material gefunden haben, sollen den früheren FPÖ-Klubchef beim Konsum von Kokain zeigen, der Kurier hat Bilder davon veröffentlicht. Heinz-Dietmar Schimanko, der Anwalt von Gudenus, dementiert das: "Selbst wenn es so wäre, wäre das sein höchstpersönlicher Lebensbereich. Dazu gibt es nichts weiter zu sagen, er hat sich auch regelmäßig auf Drogen testen lassen, weil es entsprechende Gerüchte gab. Gudenus hat stets festgestellt, dass er kein Kokain konsumiert", wird Gudenus' Verteidiger im "Kurier" zitiert. (red, 16.6.2020)