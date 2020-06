Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Maria Enzersdorf – Altach kann weiterhin in dieser Fußball-Saison gegen die Admira nicht gewinnen. Die Vorarlberger mussten sich am Dienstagabend in der Südstadt mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Die frühe Gästeführung von Christian Gebauer (6.), glich Mario Pavelic (32.) aus.

Die Admira, die zuvor beide Grunddurchgangsduelle mit den Altachern für sich entschieden hatte, hätte auch diesmal gewinnen können. Doch "Joker" Morten Hjulmand scheiterte mit einem Foulelfmeter an Tormann Martin Kobras, der den Strafstoß mit einem Foul an Erwin Hoffer verschuldet hatte (84.). Damit rutschten die Südstädter ans Tabellenende ab, da St. Pölten das Heimspiel gegen Mattersburg 1:0 (1:0) gewann.

Altacher Negativserie

Bereits am Samstag treffen die in der Quali-Gruppe weiterhin ungeschlagenen Altacher (zwei Siege, drei Remis) und Admiraner erneut aufeinander, diesmal jedoch im "Ländle", wo das Team von Alex Pastoor seine Negativserie beenden will. Seit dem 4:2-Auswärtserfolg am 29. September 2018 sind die Rheintaler gegen die Niederösterreicher sieglos (drei Remis, drei Niederlagen).

Die Gäste gaben zunächst klar den Ton an, denn schon in der dritten Minute verzog Gebauer aus guter Position im Strafraum nur knapp. Doch wenig machte es der Offensivspieler besser und knallte den Ball nach perfekter Vorarbeit von Daniel Nussbaumer ins kurze Kreuzeck. Emir Karic hätte dann nach toller Kombination erhöhen können, schoss aber knapp am Tor vorbei (19.).

Erstes Saisontor von Pavelic

Der Ausgleich der Admira resultierte aus einem Corner von Kolja Pusch, bei dem Tormann Kobras schlecht abwehrte und Mario Pavelic die Gunst der Stunde zu seinem ersten Saisontor nützte. Nach dem Ausgleich kamen die Niederösterreicher besser ins Spiel. Kobras hatte vor allem bei einem Pusch-Weitschuss seine Mühe (49.). Auch im Duell mit Markus Pink blieb der Altach-Goalie in der letzten Spielminute Sieger (93.). Die größte Admira-Chance ließ aber Hjulmand mit dem schlecht geschossenen Elfer liegen. (APA, 16.6.2020)

Fußball-Bundesliga, Qualifikationsgruppe (27. Runde):

FC Admira – SCR Altach 1:1 (1:1). Maria Enzersdorf, BSFZ-Arena, keine Zuschauer erlaubt (wegen Coronavirus), SR Muckenhammer.

Tore:

0:1 (6.) Gebauer

1:1 (32.) Pavelic

Admira: Leitner – Bauer, Schösswendter, Aiwu – Kerschbaum, Lackner – Pavelic, Kadlec (79. Kadlec), Maier – Pusch (71. Hjulmand) – Paintsil (90. Pink)

Altach: Kobras – Anderson (79. Thurnwald), Dabanli, Schmiedl, Karic – Meilinger (60. Sam), Zwischenbrugger, Wiss (30. Oum Gouet), Tartarotti (46. Fischer), C. Gebauer (79. Villalba) – D. Nussbaumer

Gelbe Karten: Bauer, Kadlec, Paintsil, Maier bzw. Debanli, Villalba