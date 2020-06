Nach einem Fehlstart in die Meistergruppe schöpft Sturm Graz vor der Partie gegen den LASK wieder Hoffnung. Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker ist in den ersten Wochen seiner Tätigkeit gefordert

Seit Mai ist Andreas Schicker Geschäftsführer Sport bei Sturm. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz/Wien – Nestor El Maestro ist ein Mann für die Gremien. Laut Angaben der Bundesliga besteht der Verdacht, dass der Trainer des SK Sturm Graz am Sonntag in Hartberg gegen seine Funktionssperre von vier Spielen verstoßen habe. El Maestro soll sich Gerüchten zufolge in der Halbzeitpause im Mannschaftsbus mit Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker ausgetauscht haben. Der Coach kann bis zum kommenden Montag eine Stellungnahme einbringen. So viel Zeit lässt sich Schicker nicht. Er dementiert ein Treffen im Gespräch mit dem STANDARD: "Es hat keinen Kontakt gegeben. Wir reden, wenn es erlaubt ist. Unser Verhältnis ist professionell. Er ist ein hoch spannender Trainer."

Klartext

Schicker hat sein Amt am 1. Mai übernommen. In ein gemachtes Bett hat er sich nicht gelegt, die Saison ist eine Quälerei. "Wir können unsere Leistung nicht konstant abrufen", sagt der 33-Jährige. Trotzdem sprach der Steirer seiner Mannschaft zum Amtsantritt das "volle Vertrauen" aus. Nun, ein Monat später ist dieses Vertrauen etwas angekratzt. Der Corona-Pause folgten zum Start der Meistergruppe vier Niederlagen in Serie sowie der Rückfall auf Platz sechs. Da musste der Neo-Geschäftsführer erstmals laut werden: "Ich habe die Spieler in die Pflicht genommen. Wir mussten Klartext sprechen. Manchmal benötigt es harte Worte."

Die Ansprache hat Wirkung gezeigt, Sturm konnte am Sonntag in Hartberg einen 0:1-Rückstand drehen, Kiril Despodov traf im Finish zwei Mal per Freistoß. "Er ist einer, der den Unterschied macht. So eine Qualität gibt es in Österreich nicht häufig." Die Leihgabe von Cagliari Calcio glänzte in dieser Saison mit acht Toren und sechs Vorlagen in 14 Spielen. Aber wird man die Künste des 23-jährigen Bulgaren auch in Zukunft zu sehen bekommen? Schicker gibt sich realistisch: "Er geht sicher zurück nach Cagliari. Und selbst wenn er dort nicht bleiben sollte, wird er nach seinen Leistungen andere Optionen haben."

Keine Hasardspiele

Der finanzielle Rahmen in Graz ist begrenzt, die Corona-Krise hat die Situation nicht verbessert: "Sturm wird auch die kommende Saison vorsichtig planen". Man wird also keine Hasardspiele erleben. "Ich bin kein Suderer, wir werden einen guten Kader hinbekommen. Wir werden nicht in die Breite, sondern in die Spitze investieren und den Jungen eine Chance geben." Macht Sturm aus der Not eine Tugend? "Nein, der Plan mit den Jungen stand bereits vor Corona. Ein Junger muss allerdings die Qualität haben, sich auf Dauer bei Sturm Graz durchzusetzen. Sonst bringt ihm auch die Jugend nichts."

Am Mittwoch (20.30 Uhr/live ORF eins) trifft Sturm in der 27. Runde in Pasching auf den LASK. Der Sieg in Hartberg könnte der Mannschaft gutgetan haben: "Dieser Erfolg kann uns mentale Kraft geben. Wir haben eine tolle Reaktion gezeigt. Wir waren gefühlt tot, jetzt leben wir wieder."

In der Tat fehlen Sturm plötzlich nur noch vier Punkte auf den dritten Rang. "Sturm gehört nicht auf Platz sechs, aber die anderen Vereine schlafen auch nicht." Schon gar nicht der zuletzt strauchelnde LASK. "Sie hatten im Grunddurchgang 22 Punkte mehr als wir. Das Spielglück hat sie verlassen, aber sie haben noch immer riesige Qualität." (Philip Bauer, 16.6.2020)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zu den Spielen der 27. Runde der Fußball-Bundesliga am Mittwoch (Meistergruppe), alle live auf Sky:

LASK – Sturm Graz (Pasching, Raiffeisen Arena, 20.30 Uhr/live ORF eins, SR Heiß). Bisherige Saisonergebnisse: 2:0 (a), 3:3 (h)

LASK: A. Schlager – Ramsebner, Trauner, Wiesinger – Ranftl, Holland, Michorl, Renner – Frieser, Klauss, Tetteh

Ersatz: T. Gebauer – Filipovic, Reiter, Schnegg, Haudum, Andrade, Raguz, Balic

Es fehlen: Wostry (Adduktoren), Goiginger, Potzmann (beide nach Kreuzbandriss)

Sturm: Siebenhandl – Sakic, Donkor, Avlonitis, Spendlhofer, Hierländer – Ljubic, Dominguez, Kiteishvili – Despodow, Röcher/Balaj

Ersatz: Schützenauer – Jäger, Trummer, Schrammel, Ch. Leitgeb, P. Huspek, Jantscher, Friesenbichler

Es fehlt: Geyrhofer (muskuläre Probleme)

Fraglich: Röcher (angeschlagen)