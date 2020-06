Grünwald fixierte den knappen Heimsieg bereits in der Anfangsphase – Violett an Altach vorbei auf Platz eins der Qualigruppen-Tabelle

Alexander Grünwald (re) traf schon früh in die Maschen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Im vierten Versuch in dieser Saison hat die Austria gegen die WSG Tirol erstmals gepunktet. Nach einem 1:0-(1:0)-Heimsieg über die Tiroler übernahmen die Wiener am Dienstagabend die Spitzenposition in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga. Alexander Grünwald erzielte bereits in der dritten Minute den entscheidenden Treffer.

Der Austria gelangen damit erstmals in dieser Saison zwei Siege am Stück. Das Team von Christian Ilzer liegt in der Tabelle nun einen Punkt vor Altach. Wattens fiel hinter St. Pölten auf den vierten Rang zurück. Der Vorsprung der Tiroler auf Schlusslicht Admira beträgt einen Zähler. WSG-Stürmer Kelvin Yeboah sah im Finish der Partie aufgrund einer Tätlichkeit die Rote Karte (95.) und fehlt damit sicher im Rückspiel in Innsbruck am Samstag.

Grünwald-Volley

Nach Altachs Remis in der Südstadt war es angerichtet für die Austria, die gegen den Aufsteiger bereits drei schmerzhafte Niederlagen in Liga und Cup kassiert hatte. Erwischten die Wattener bei ihrem 3:2-Auswärtssieg im Herbst einen Blitzstart, waren es nun die Hausherren, die früh vorlegen konnten. Grünwald war nach einer Klein-Flanke volley zur Stelle, nachdem die Gäste den Ball an der Seitenlinie nicht klären konnten. Erstmals in dieser Saison konnte die Austria gegen die WSG in Führung gehen.

Die Tiroler, bei denen Stürmer Zlatko Dedic zunächst auf der Bank Platz nahm, versuchten weiter, die Austria früh im Spielaufbau zu stören. Vor allem Yeboah bereitete der violetten Hintermannschaft mit seiner Schnelligkeit Probleme. Der 20-Jährige war dem Ausgleich nahe, sein Kopfball klatschte an die Lattenoberkante (35.). Stefan Maierhofers erfolgreicher Abstauber war aufgrund dessen Abseitsstellung regelwidrig.

Die Austria versuchte in erster Linie, den Gegner laufen zu lassen. Zwingende Chancen blieben bis auf eine aus: Nach einem schnell abgespielten Freistoß kam Dominik Fitz aus elf Metern zum Abschluss, Wattens klärte aber im Verbund (29.). Ende der ersten Spielhälfte wackelte die Austria. Aufregung herrschte bei WSG-Coach Thomas Silberberger und Co., nachdem Schiedsrichter Alan Kijas einen vermeintlichen Vorteil der Gäste zurückgepfiffen hatte. Maierhofer stand in der Szene jedoch im Abseits (40.).

Hektik statt Spielfluss

Ilzer versuchte es mit mehr Kampfkraft und brachte Thomas Ebner für Patrick Wimmer. Wattens brachte mit Florian Rieder mehr Offensive ins Spiel, mit Dedic kam später noch eine dritte Spitze. Linie ins Spiel brachte keine Mannschaft, weil Fehlpässe und Unkonzentriertheiten hüben wie drüben zu sehen waren.

Die Austria hatte in der 77. Minute durch Michael Madl, Benedikt Pichler und Christoph Monschein gleich dreimal die Möglichkeit auf eine Vorentscheidung. Yeboah hätte dies bestrafen können. Nachdem er die Abseitsfalle überlistet hatte, rutschte der Angreifer aber auf dem Weg Richtung Gehäuse aus und fabrizierte nur einen Roller (80.). In einer mitunter hektischen Partie spielte die Austria den knappen Vorsprung über die Zeit. Yeboah trat in den Schlusssekunden noch gegen den am Boden liegenden Pichler und holte sich damit die Rote ab. (APA, 16.6.2020)

Fußball-Bundesliga, Qualifikationsgruppe (27. Runde):

FK Austria Wien – WSG Tirol 1:0 (1:0). Wien, Generali Arena, keine Zuschauer erlaubt (wegen Coronavirus), SR Kijas

Tor: 1:0 (3.) A. Grünwald

Austria: Pentz – Klein, Madl, Borkovic, Zwierschitz – Jeggo – Sarkaria, A. Grünwald (69. Pichler), Fitz (86. Prokop), Wimmer (46. Ebner) – Monschein (89. Edomwonyi)

WSG: Oswald – Koch, Hager (67. Dedic), Gugganig, Buchacher (75. Nitzlnader) – Santin (46. Rieder), Petsos, Svoboda, Kovacec (75. Toplitsch) – Yeboah, Maierhofer

Rote Karte: Yeboah (95./Tätlichkeit)

Gelbe Karten: Madl, Jeggo, Pichler, Ebner bzw. Hager, Maierhofer, Gugganig, Nitzlnader