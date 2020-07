Dünn

Backrohr Pommes von Merkur Foto: Petra Eder

An den Pommes der Merkur-Eigenmarke scheiden sich die Geister. Während die jugendliche Testerin sie zum Sieger kürt, bemängeln die älteren Semester, dass sie viel zu dünn seien und von der Konsistenz eher an Knabbergebäck erinnerten. Der Geschmack ist aber okay, es gibt keinen unangenehmen Fettgeschmack, und die Kartoffeln kommen von heimischen Feldern.

Merkur Backrohr Pommes, 750 g, 2,49 Euro

4 von 6 Punkten





Fett

123 Frites Original von McCain Foto: Petra Eder

Hier zeigen sich die Erwachsenen bezüglich Konsistenz sehr zufrieden. Die jüngere Verkosterin hingegen findet die McCain-Pommes zu weich und fühlt sich gar an Kantinen-Kroketten erinnert. Dies zeigt, dass die Vorstellungen, wie ein perfektes Kartoffelstäbchen denn zu sein hat, doch recht unterschiedlich sind. Geschmacklich sind sie unauffällig, produziert "in der EU".

McCain 123 Frites Original, 750 g, Billa, 2,99 Euro

3 von 6 Punkten





Saftig

Backrohr Feine Welle Frites von Iglo Foto: Petra Eder

Die wellenförmigen Pommes von Iglo sind leider geschmacklich nicht überzeugend. Denn das verwendete Fett (Sonnenblumenöl) hat einen unangenehmen Beigeschmack. Der vergleichsweise hohe Fettanteil wirkt sich auf die Konsistenz aus: Die zunächst knusprigen Pommes werden innerhalb kürzester Zeit richtig letschert. Einen Pluspunkt gibt’s für die Kartoffeln aus Österreich.

Iglo, Backrohr Feine Welle Frites, 700 g, Billa, 3,49 Euro

4 von 6 Punkten





Dick

Pommes Frites fürs Backrohr von Spar Foto: Petra Eder

Die Pommes von Spar sind vom Aussehen her etwas anders als der Rest, handelt es sich doch um Pommes mit der Bezeichnung "Home Made Style". Sie sind deutlich dicker und mit Schale. Als Begleiter zu Spare-Ribs wären sie auf jeden Fall perfekt, und wenn’s um die familiäre Harmonie geht: Jung und Alt können sich auf diese Pommes einigen. Hergestellt sind sie in den Niederlanden.

Spar Pommes Frites fürs Backrohr, 750 g, Eurospar, 2,00 Euro

5 von 6 Punkten

(Petra Eder, RONDO, 22.7.2020)