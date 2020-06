Die Chilisauce wird in einer Manufaktur in Klagenfurt abgefüllt

Tommy’s Hot Sauce wurde heuer als beste Chilisauce in der Kategorie "Caribbean" ausgezeichnet. Foto: Susanne Hassler

15 verschiedene Zutaten wie Mangos, Ananas, Paprika und natürlich Chilis sind in der Tommy’s Hot Sauce (Schärfegrad 8/12), die in einer Manufaktur in Klagenfurt abgefüllt wird, enthalten.

Auf zusätzlichen Zucker oder künstliche Konservierungsstoffe wird verzichtet. Das schmeckte auch der Jury der Hot Pepper Awards in New York, wo sie heuer als beste Chilisauce in der Kategorie "Caribbean" ausgezeichnet wurde. (Petra Eder, RONDO, 25.6.2020)