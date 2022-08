Ich beneide jeden darum, der wie von Zauberhand aus ein paar unscheinbar wirkenden Zutaten einen perfekten Teig zusammenwurschteln kann. Und da meine Versuche eher darin enden, dass ich meine Oma dann doch verzweifelt anrufe und frage, was ich denn dieses Mal wieder falsch gemacht habe, gehe ich lieber ins Geschäft und hole mir den perfekt aussehenden, okay schmeckenden Ersatz.

Während Sie rechts eine Lobpreisung sehen, die die genannte Oma wahrscheinlich zu Tränen rühren wird, hoffe ich, dass meine Oma diese Zeilen hier niemals liest. Denn ja, der einzige Tortenboden, der den Weg in meine Wohnung findet, ist gekauft. Bevor Sie jetzt die Fackeln und Mistgabeln gegen mich erheben, und das wahrscheinlich völlig zu Recht, hören Sie mich an. Ich kann es nämlich einfach nicht besser.

Kontra

von Birgit Riegler

Meine Oma war berühmt für ihren Apfelstrudel – gefühlt einen Meter lang. Dünner, knuspriger Blätterteig, Zimt-umschmiegte, würzige Äpfel. Für mich hat sie nur die Hälfte des Strudels mit den verhassten Rosinen bestreut. Er hat es sogar in der US-Hauptstadt zu Ruhm gebracht – die Arbeitskolleginnen meiner in Washington D. C. lebenden Tante, die meine Oma jeden Sommer dort besuchte, schwärmten davon. So geht jedenfalls die Familienlegende.

Mit einem gekauften Teig ist so etwas nicht möglich. Ob Dr. Schmötker oder Tante Schmanni – fertigem Teig fehlt eine essenzielle Zutat: die Liebe. Die ist manchmal hart erarbeitet, wenn man sich auf eine Achterbahn der Gefühle begibt beim Ziehen von Strudelteig oder Auseinanderschneiden von Tortenböden. Im selbst gebackenen Teig finden sich außerdem keine E-Nummern. Das einzige E drinnen sind höchstens Eierschalenstückchen, wenn man beim Trennen von Gelb und Weiß zu ambitioniert war. (RONDO, 08/2022)