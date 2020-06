Wien – Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) schreibt zum zweiten Mal Stipendien für Wissenschaftsjournalisten aus. Vergeben werden vier Stipendien für zwei Monate, die mit je 4.000 Euro dotiert sind, teilte die ÖAW mit.

Die Coronakrise habe gezeigt, wie wichtig professioneller Wissenschaftsjournalismus ist. Doch während wissenschaftliche Themen in den vergangenen Monaten einen neuen Stellenwert im öffentlichen Interesse eingenommen hätten, drohe die materielle Lage für viele Wissenschaftsjournalisten in Zeiten von Kurzarbeit und wirtschaftlichen Engpässen zunehmend prekär zu werden, hieß es in einer Aussendung.

Das Förderprogramm "Stipendium Forschung & Journalismus" richtet sich an in Österreich tätige Wissenschaftsjournalisten aller Mediengattungen. Die Themen können frei gewählt werden, sollten aber einen Bezug zu wissenschaftlichen Fachbereichen haben, über die an der ÖAW geforscht wird. Bewerbungen sind bis 15. September möglich. Die Auswahl der Stipendiaten erfolgt durch eine Jury aus Vertretern der ÖAW, des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ), des Presseclubs Concordia sowie der Wissenschaftsredaktionen von APA und Ö1. (APA, 17.6.2020)