Die Wiener Innenstadt soll verkehrsberuhigt werden. Foto: EPA

Wien – Der erste Wiener Gemeindebezirk, also die Innenstadt, wird zur weitgehend autofreien Zone. Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) und Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) haben am Mittwoch das neue Verkehrskonzept präsentiert. Die entsprechende Verordnung wird noch vor der Wahl im Oktober umgesetzt. Die Einfahrt in die City wird aber weiter möglich sein, denn es gibt viele Ausnahmen.

So dürfen Anrainer weiter einfahren, auch Personen, die einen Garagenplatz haben oder zu einem solchen unterwegs sind, ist die Zufahrt erlaubt. Weiters gibt es Ausnahmen für Menschen mit Behinderung, zum Teil für Unternehmen, Mitarbeiter von Sozialdiensten, Taxis, Lieferanten, Einsatzfahrzeuge und den öffentlichen Verkehr. Menschen, die im Bezirk arbeiten und außerhalb der Öffi-Dienstzeiten unterwegs sein müssen, sind ebenfalls ausgenommen.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) fühlte sich von den zuvor schon durchgesickerten Plänen offenbar überrumpelt. Ein gutes Konzept könne man nicht in ein paar Tagen "übers Knie brechen", sagte Ludwig und drohte mit einem Veto. (red, APA, 17.6.2020)