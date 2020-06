Bleiben Sie ruhig und sachlich, sprechen Sie alles offen an, oder gehören Sie zu jenen, die niemals über Probleme reden wollen?

Wie wird in Ihrer Beziehung gestritten? Foto: gettyimages/istockphoto/DeanDrobot

Keine Beziehung verläuft störungsfrei. Der Alltag allein bietet genug Anlass für potenzielle Konflikte, ebenso unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen und die bisherigen guten und schlechten Erfahrungen in der Liebe und im Leben. Das gilt für wohl jede Beziehung und jeden Menschen. Wo es dann aber stark auseinandergeht, ist die Art, wie diese Konflikte ausgetragen werden. Setzt man sich zu zweit zu einem vernünftigen Gespräch hin, fließen Tränen, wird miteinander geschrien, knallen Türen oder schweigt man einfach konsequent und frisst die negativen Emotionen in sich hinein?

"Emotionale Nüchternheit" bei der Konfliktbewältigung empfiehlt diese Userin, das erfordere allerdings Geduld und Vertrauen:

Wie ist das bei Ihnen?

Können Sie in Beziehungen über Probleme und Konflikte reden, oder fällt es Ihnen schwer? Und wie geht Ihr Partner oder Ihre Partnerin mit Konflikten um? Würden Sie Ihr eigenes Verhalten in Konfliktsituationen prinzipiell gerne ändern? Was würden Sie gerne anders machen können? (aan, 19.6.2020)