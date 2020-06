Sonys PS5 ist aus gutem Grund derart riesig. Foto: Sony

Sonys PS5 ist riesig. Die anstehende Spielkonsole ist größer als sämtliche Vorgänger und übertrifft bei den Dimensionen auch die Konkurrenz von Microsoft. Nun hat Matt MacLaurin, UX-Vizepräsident bei Sony, abermals aus dem Nähkästchen geplaudert und verraten, wieso das Spielgerät so riesig ist. So bezeichnet MacLaurin die Konsole als "kleinen Supercomputer". "Der 7-nm-Herstellungsprozess liefert eine erstaunliche Wärmeleistung für die Power hinter der Konsole. Die Leistung ist extrem", schreibt der UX-Vizepräsident.

Foto: u/GREBO7

Kühler und leiser

Um eine kühl laufende Konsole zu gewährleisten, musste Sony also die Dimensionen des Spielgeräts erweitern. Das bestätigt MacLaurin auch gegenüber einem User, der nachfragt, wieso die PS5 so viel größer ist. "Thermik", antwortet er kurz und knapp. PS5-Systemarchitekt Mark Cerny hatte einen Fokus auf die Kühlleistung der neuen Konsole bereits angedeutet. Diese soll laut einem Bericht von Bloomberg auch ein großer Kostenfaktor des Spielgeräts sein. Die Produktionskosten sollen demnach bei 450 Dollar (rund 400 Euro) liegen.

PlayStation

PS4 wird sehr laut

Die PS4 (Pro) steht aufgrund ihrer Wärme- und Geräuschentwicklung schon länger in der Kritik. So wird die Konsole bei manchen Games sehr, sehr laut. The Last of Us 2 soll etwa dafür sorgen, dass das Spielgerät lauter als eine Klimaanlage wird. DER STANDARD kann diesen Bericht bestätigen. Beim Test des anstehenden Blockbusters wurde auch unsere Konsole sehr laut. Wie manche User berichten, hilft es übrigens, die Wärmeleitpaste zu tauschen beziehungsweise die Playstation 4 (Pro) ordentlich zu reinigen.

MenWhoStareAtGames

Design polarisiert

Das Design der PS5 polarisiert unterdessen und hat bereits allerlei Memes und Spott hervorgebracht. MacLaurin kommentierte das Aussehen damit, dass es "okay" sei, dass dieses nicht von jedem "geliebt wird". Zugleich verriet der Sony-Manager aber, dass es eventuell spezielle Versionen der Konsole geben wird – auch eine schwarze Ausgabe dementiert er nicht. Bis dato wurde nur eine Version gezeigt, bei der ein Großteil der Komponenten weiß ist.

Foto: Screenshot/Gamestandard

Preis offenbar verraten

Bis zum Release der PS5 vergehen ohnehin noch ein paar Monate. Wann sie offiziell erscheint, weiß man noch immer nicht. Bislang wurde nur die "Weihnachtszeit 2020" kommuniziert. Amazon Frankreich soll allerdings verraten haben, dass die PS5 am 20. November in den Geschäften landet. Auch den Preis soll der Versandriese ausgeplaudert haben: So soll die PS5 mit Laufwerk 499 Euro kosten und die digitale Ausgabe 399 Euro. Offizielle Details wird es wohl beim nächsten Event geben. (dk, 17.6.2020)