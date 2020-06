Offiziell sind die Grenzen wieder geöffnet, doch es gibt Ausnahmen und Reisewarnungen. Was man beim Urlauben am Meer und daheim bedenken sollte

Wer sich zum Urlauben in ein Risikogebiet begibt, sollte vorab rechtliche Fragen klären. Foto: APA/dpa/Christoph Soeder

Es ist so weit – wir dürfen wieder reisen. Seit Dienstag sind die Grenzen zu insgesamt 31 europäischen Ländern wieder offiziell geöffnet. Viele Österreicher haben trotzdem Bedenken – und sogar das Außenministerium warnt weiterhin vor Reisen ins Ausland. Was es damit auf sich hat und was es beim Urlauben am Meer und daheim zu beachten gilt, erklärt Sascha Aumüller vom STANDARD. Den Podcast hören Sie hier. (red, 17.6.2020)

