Stellt alltägliche Genussmomente in den Mittelpunkt

In dieser Galerie: 2 Bilder Die neue Merkur-Kampagne von DMB will ermutigen, die kleinen kulinarische Augenblicke im Leben ganz bewusst zu genießen. Foto: Lukas Wiskocil Ein alltäglicher Genussmoment: der Biss in den Hotdog. Foto: Lukas Wiskocil

Genuss in Zeiten von Corona: Ob Milchschaum auf den Lippen oder der Biss in einen Hotdog – die neue Kampagne "Lass es dir gut gehen!" von Demner, Merlicek & Bergmann für die Supermarktkette Merkur erinnert an die vielen kleinen Genussmomente im Alltag.

Gerade in Zeiten, in denen wir auf uns selbst bzw. die Familie zurückgeworfen sei, entdeckt man den Wert von sonst selbstverständlichen Dingen neu. Die Kampagne mit dieser Botschaft wird im Fernsehen und Hörfunk, auf Plakaten, City- und Digilights, Web-TV, Social Media und am POS ausgerollt. (red, 17.6.2020)