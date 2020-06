Will im März 2021 den fünften Teil der "Piefke-Sage" drehen: Felix Mitterer. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Innsbruck/Wien – Felix Mitterer hat den März 2021 als seinen Wunsch-Drehtermin für den fünften Teil der "Piefke-Saga" genannt. Ob in Ischgl gedreht wird, das ihn durch die dortigen Vorkommnisse in der Corona-Krise zur Saga-Fortsetzung inspiriert hat, ist für Mitterer hingegen noch offen. "Ich werde noch mit den Leuten vor Ort reden", erklärte er am Mittwoch gegenüber der APA in Innsbruck.

Mayrhofen, in dem die Piefke-Saga bisher spielte, komme als Drehort aber dieses Mal schon allein aufgrund der Lage nicht infrage, schob er nach. "Es muss schon ein Ort sein, der höher liegt", konkretisierte der Autor seine Vorstellungen. Daraus, dass Ischgl sein Wunschort sei, machte Mitterer aber keinen Hehl. Die Frage sei aber, "ob die Ischgler genügend Humor haben". Das wolle er noch herausfinden.

Dreharbeiten im Originalzeitraum

Festhalten will Mitterer aber definitiv am Drehzeitpunkt. "Es soll 2021 im selben Monat der Ereignisse 2020, also im Originalzeitraum, gefilmt werden", so der Tiroler. Das sei nicht zuletzt auch wegen der Schneeverhältnisse unabdingbar.

Auch der Fahrplan bis zum Drehbeginn ist laut Mitterer schon konkret. "Die Verantwortlichen des ORF und ich treffen uns Anfang Juli in Wien und besprechen da das weitere Vorgehen", sagte er. Das Exposé für die Folge liege jedenfalls bereits vor. Entstehen solle ein Werk, das auch "eigenständig funktioniert" – ohne dass man die ersten vier Teile gesehen haben müsse, verriet der 72-Jährige. (APA, 17.6.2020)