In den USA wurde ein Spiel als Behandlungsmethode für Kinder mit ADHS anerkannt

Dieses Spiel hilft nachweislich Kindern mit ADHS. Foto: Endeavor RX

Gaming gibt es nun auf Rezept. In den USA hat die FDA (U.S Food and Drug Administration) ein Spiel für medizinische Zwecke zugelassen. Konkret sollen Menschen mit ADHS fünf Tage die Woche 25 Minuten lang EndeavorRX nutzen. Dabei handelt es sich um ein Rennspiel, bei dem man Hindernissen ausweichen muss. Das Game soll Konzentration und Multi-Tasking fördern.

Sean Hollister

Verbesserung bei Tests nachgewiesen

Sieben Jahre lang war Spiel von Akili Interactive in Entwicklung. In dieser Zeitspanne musste sich EndeavorRX auch insgesamt fünf klinischen Tests unterziehen lassen. Bei diesen zeigte sich, dass das Game tatsächlich die Aufmerksamkeit von betroffenen Kindern zwischen acht und zwölf Jahren verbessern konnte.

Spiel dient lediglich als Ergänzung

Bei der Kontrollgruppe, die ein anderes Spiel nutzten, trat die Verbesserung nicht auf. Erste Ergebnisse gab es bei EndeavorRX innerhalb der ersten vier Wochen. Als Nebenwirkung trat bei zehn Prozent der Kinder Kopfschmerzen auf. Die Macher weisen zuletzt daraufhin, dass ihr Spiel lediglich eine wertvolle Ergänzung, nicht aber eine Alternative für bisherige ADHS-Behandlungen ist. (red, 17.6.2020)