Branchenweit floss in Deutschland, Österreich und der Schweiz im März, April und Mai mehr Geld in Start-ups als im gleichen Zeitraum 2019

Speedinvest hat 20 neue Frühphasen-Investments in Europa abgeschlossen. Corona-bedingte Insolvenzen gab es Unternehmensgründer Oliver Holle zufolge keine. Foto: VYHNALEK

Wien – Der Wiener Start-up-Finanzierer Speedinvest hat für seinen neuen Fonds "Speedinvest 3" 190 Millionen Euro an Risikokapital aufgenommen und in den ersten vier Monaten dieses Jahres 20 neue Seed Investmens (Frühphasen-Investments) in Europa abgeschlossen. Komplettabschreibungen infolge der Corona-Krise habe es bisher nicht gegeben, sagte Speedinvest-Gründer Oliver Holle am Mittwoch.

Auch Portfolio-Unternehmen von Speedinvest, etwa im Tourismussektor, seien von der Corona-Krise betroffen und in den ersten Wochen habe man gemeinsam mit den Start-ups zahlreiche Restrukturierungsprojekte durchgeführt und teilweise ganze Geschäftsmodelle anpassen müssen, sagte Holle in einem Online-Pressegespräch. Als Fonds nehme man schon präventiv Abschreibungen vor, "aber wir hatten keine Insolvenz und es ist auch keine absehbar".

Kosteneinsparungen

Bei fast allen Portfolio-Unternehmen sei durch Kosteneinsparungen bzw. zusätzliche Finanzmittel die Finanzierungssituation stabilisiert worden. "Waren zum Beginn der Krise noch mehr als 60 Prozent der Unternehmen kürzer als 12 Monate finanziert, sind es heute weniger als 10 Prozent", berichteten Holle und sein Co-Geschäftsführer Jörg Flöck, der im Mai als Managing Partner bei Speedinvest eingestiegen ist. Flöck war bereits seit eineinhalb Jahren Executive Chairman des Unternehmens und wird künftig die Speedinvest-Organisation führen, während Holle sich auf die Investmentstrategie und die Portfolioarbeit fokussiert.

In das rund 140 Beteiligungsunternehmen umfassende Seed-Portfolio von Speedinvest seien seit Jahresbeginn insgesamt 120 Millionen Euro investiert worden, berichtete Holle. Man sei auch während des Lockdowns sehr aktiv gewesen und sei der aktivste Startup-Investor im Seed-Bereich in ganz Europa gewesen, verwies er auf einen Vergleich der Plattform Dealroom.co. So habe man bereits über 20 neue Seed Investments in Europa abgeschlossen, etwa das Klimaschutz-Startup Planetly in Berlin, das Video-Tech-Startup Deep Render in London, das Münchner Schotter-Startup Schüttflixx oder das österreichische Gesundheits-Startup Hi Health.

Mehr Geld geflossen als im Vorjahr

Branchenweit sei in Deutschland, Österreich und der Schweiz im März, April und Mai mehr Geld in Start-ups geflossen als im gleichen Zeitraum 2019. Es seien zwar deutlich weniger Finanzierungsrunden umgesetzt worden, diese seien dafür aber größer und teurer gewesen.

Eine Folge der Coronakrise sei, dass man die Beteiligungsunternehmen länger als geplant finanzieren müsse. "Wir haben 140 Portfolio-Unternehmen und waren bei fünf bis zehn in einem Exit-Prozess – die sind de facto alle on hold", so Holle. Für die Branche der Risikokapitalgeber rechnen die Speedinvest-Chefs mit einer deutlichen Konsolidierung, viele kleine Player würden vom Markt verschwinden. (APA, 17.6.2020)