X AE A-XII Musk. Foto: Elon Musk

Wie heißt der Sohn von Grimes und Elon Musk nun tatsächlich? Dem US-Magazin TMZ liegt die Geburtsurkunde des Kindes vor. Dort findet sich der volle Name des Buben, nämlich X AE A-XII Musk. Ausgesprochen wird dieser "Ex – Eye". Damit dürften die Debatten in den sozialen Netzwerken endgültig beendet sein.

Doch kein Scherz

Anfangs dachten viele Menschen nämlich, dass Elon Musk sich bei dem Namen des Kindes nur einen Scherz erlaubt. In weiterer Folge erklärte Grimes diesen. So stehe "X" für die unbekannte Variable, "Æ" für Künstliche Intelligenz in ihrer Elfensprache und "A12" sei der Name des Lieblingsfliegers der beiden. "A" würde zudem für Archangel – dem Lieblingssong der Frauen stehen.

Korrektur vorgenommen

Lange war unklar, ob der Name bei den kalifornischen Behörden überhaupt so durchgeht. Kurzerhand nahmen Grimes und Musk dann auch eine Korrektur vor, weil "römische Zahl besser aussehen". X AE A-XII Musk dürfte nun also die finale Version des Namens für den Burschen sein, der Anfang Mai 2020 geboren wurde. Es ist das erste Kind der beiden. (red, 17.6.2020)