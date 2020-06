Wie Klein-Klein wirkt das nicht. Die türkis-grüne Regierung will ordentlich Geld ausgeben im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Nach einem ersten Rettungspaket in Höhe von 38 Milliarden Euro kommen nun weitere zwölf Milliarden für neue Maßnahmen sowie Klimaschutz-Investitionen hinzu. Darauf hat sich die türkis-grüne Regierung bei ihrer Klausur diese Woche geeinigt.

Die Einkommenssteuer sinkt rückwirkend, die Umsatzsteuer wird für die Gastro und bei Reparaturen gesenkt, die Arbeitslosenhilfe leicht angehoben und Investitionen der Unternehmen begünstigt.

Aber was dürfen wir uns davon erwarten: Setzt die Koalition auf die richtigen Schwerpunkte, und wie können wir einen Erfolg der Maßnahmen messen? Und was ist dran am Vorwurf, das Hilfspaket sei unsozial?

Darüber diskutieren wir in einer neuen Ausgabe von STANDARD mitreden. Mit dabei: Markus Marterbauer, Chefökonom der Arbeiterkammer, Monika Köppl-Turyna von der wirtschaftsliberalen Agenda Austria und Markus Koza, der Sozialsprecher der Grünen.

Was halten Sie von den Maßnahmen?

Wie immer gilt: Wir wollen mit unseren Usern diskutieren. Posten Sie hier im Forum, wie Sie über das Konjunkturpaket denken und was Sie sich erwarten. Oder stellen Sie Fragen an unsere Expertinnen und Experten. Die besten Postings werden wir in der Sendung diskutieren. Zu sehen gibt es die Debatte am Donnerstag. Moderation: András Szigetvari. (red, 17.6.2020)