Radiotipps für Donnerstag

PODCAST



Falter-Radio über das Wie das 1-2-3-Ticket Raimund Löw spricht mit Hermann Weratschnig (Die Grünen), Josef Urschitz (Die Presse), Ökonomin Claudia Kettner, Verkehrsexperte Christian Gratzer und Falter-Redakteurin Eva Konzett. falter.at/radio

15.00 GAME

Connected über "The Last of Us 2" Rainer Sigl und Chris Stipkovits als Mädchen Ellie auf Rachefeldzug im Seattle einer postapokalyptischen Endzeit. Bis 19.00, FM4

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama Stadtrundfahrt durch das touristische Wien in Zeiten von Corona. Bis 18.55, Ö1 (Astrid Ebenführer, 18.6.2020)