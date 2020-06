Event findet in der zweiten Woche der US Open statt und ist eines von drei Sandplatz-Turnieren vor Roland Garros

In dieser Galerie: 2 Bilder Die ATP nimmt ihren Spielbetrieb nach der Coronavirus-Pandemie am 14. August auf.

Foto: ATP Ob Dominic Thiem in Kitzbühel antreten kann, hängt von seinem Abschneiden bei den US Open ab.



Kitzbühel – Im am Mittwoch veröffentlichten neuen Tour-Kalender der ATP bildet Kitzbühel in der zweiten Woche der US-Open den Auftakt-Event in eine europäische Sandplatz-Tour, die in Madrid und Rom weitergeführt, und in Roland Garros enden soll.

"Da wir in der zweiten Woche eines Grand Slams spielen, werden uns extra späte Deadlines eingeräumt. Zudem beginnen wir erst am Montag mit der Qualifikation. Das Hauptfeld startet am Dienstag, gespielt wird bis Sonntag", erklärt Generali Open-Turnierdirektor Alexander Antonitsch.

Österreichs Nummer 1 und Titelverteidiger Dominic Thiem könnte, sollte er bei den US Open vorzeitig scheitern, als gesetzter Spieler am Donnerstag einsteigen.

Freude bei Turnierdirektor Antonitsch

Trotz der parallel stattfindenden US-Open rechnen die Veranstalter mit einem starken Spielerfeld: "Weil danach die Sandplatz-Tour beginnt und im Moment jeder spielen möchte und froh ist, dass 2020 noch Turniere stattfinden können. Wir sind vor Madrid dran, was natürlich auch aufgrund der Höhenlage super ist", so Antonitsch.

Die Tickets für die Zuschauer werden nach den Vorgaben der Bundesregierung aufgelegt. Aufgrund der letzten Ferienwoche in vielen österreichischen Bundesländern (T, S, OÖ, K, St, V) erwarten sich die Veranstalter auch eine große Nachfrage: "Wir stehen in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden. Eventuell werden im September schon mehr als 1250 Besucher möglich sein, das gilt es jetzt auszuloten", so der Turnierdirektor. (red, 17.6.2020)