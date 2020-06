In dieser Galerie: 5 Bilder Nintendo Nintendo Nintendo Nintendo Nintendo

Nintendo bringt Pokémon Snap zurück. Das Spiel erschien für den Nintendo 64 und landet nun in moderner Version auf der Nintendo Switch. Wann das Game erscheint, lässt der Hersteller noch offen. Allerdings soll die Veröffentlichung "sehr bald" erfolgen – ein noch heuriger Release ist somit nicht unwahrscheinlich. Die neue Ausgabe heißt nur New Pokémon Snap.

Fotojagd nach Pokémon

Bei New Pokémon Snap handelt es sich um eine Fotojagd nach Pokémon. Als Spieler versucht man möglichst gute Schnappschüsse der Monster anzufertigen. Bei der modernen Version sind nun neue Umgebungen, mehr Pokémon dabei. Am Gameplay will der Hersteller im Vergleich zu der mittlerweile 20 Jahre alten Version nicht allzu viel geändert haben.

Offizieller Pokémon Youtube Kanal

Mehr als 63 Monster

Wie ein erster Trailer zeigt, muss man Pokémon aus der Ego-Perspektive ködern, um sie dann in einer möglichst lieblichen Pose zu erwischen. Umso besser das Foto gelungen ist, umso mehr Punkte gibt es. Wie viele Monster es im Spiel gibt, lässt Nintendo noch offen. Beim Original waren es immerhin 63 – diese Zahl soll allerdings übertroffen werden.

Rätsel lösen für bessere Fotos

Damit bei der Fotosafari keine Langeweile aufkommt, müssen Spieler auch Rätsel lösen. Manche Pokémon sind nämlich scheu. Bei anderen wiederum muss man gewisse Events auslösen. Bei der Version für Nintendo 64 war es etwa so, dass man Weiterentwicklungen bei bestimmten Aktionen vorantreiben konnte. Wie dies Nintendo bei der modernen Ausgabe handhabt, wird sich beim Release zeigen. (dk, 17.6.2020)