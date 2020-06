PRO: Kein Grund, sich einzuigeln

von András Szigetvari

Es ist eine Frage, die derzeit viele Menschen beschäftigt: Geht das, in Zeiten einer Pandemie Urlaub am Meer machen? Das Außenministerium in Österreich befeuert diese Unsicherheit noch, weil es auf der Homepage vor allen touristischen Reisen ins Ausland warnt. Im schlimmsten Fall drohen deshalb Arbeitnehmern sogar negative Konsequenzen: Wer erkrankt und nicht wieder dienstfähig ist, könnte theoretisch seine Entgeltfortzahlung verlieren.

Bei genauer Betrachtung gibt es aber keinen Grund, sich in Österreich einzuigeln. Auch wenn die Regierung seit Monaten betont, wie gut "wir" durch die Krise gekommen sind, gibt es einer Reihe anderer Länder, in denen die Wahrscheinlichkeit zu erkranken niedriger ist als in Österreich. In Kroatien etwa ist das Infektionsgeschehen gering, ein Fall am Tag wird im Schnitt derzeit diagnostiziert. Auch in Süditalien war die Lage nie dramatisch. Auf Sardinien gab es zum Beispiel ähnlich wenig Corona-Fälle wie in Österreich. Das Gleiche gilt für Ungarn, wo es zwar kein echtes Meer, aber mit dem Balaton so was Ähnliches gibt.

Anstatt also das Ausland pauschal als Risikozone anzusehen, gilt es nach Ländern zu differenzieren. Wer sich Sorgen wegen der Heimkehr macht, sollte mit dem Auto und nicht zu weit fahren. Klug ist sicher auch, heuer kurzfristig zu buchen, wie Konsumentenschützer empfehlen. Nichts spricht also gegen ein Last-Minute-Strandangebot. (András Szigetvari, 17.6.2020)