Bei einer Kampfabstimmung wird heute der Nachfolger von Georg Kapsch als Präsident der Industriellenvereinigung gewählt. In der Organisation rumort es gehörig.

Noch ist kein weißer Rauch über dem Haus der Industrie aufgestiegen. Foto: HO

Im Haus der Industrie am Schwarzenbergplatz in Wien wird heute, Donnerstag, eine machtbewusste Runde eine Entscheidung treffen, die auch für die Republik von Bedeutung sein wird. Die Wahl des Nachfolgers von Georg Kapsch steht an, der nach zwei Perioden als Präsident der Industriellenvereinigung (IV) aufhört. Das wäre unter normalen Umständen ein Routinevorgang, doch heuer ist alles anders.

Nach heftigen internen Erschütterungen, die auch viel medialen Lärm verursachten, kommt es zu einer Kampfabstimmung. Auch das hat es schon gegeben, und zwar 1996, als der damalige Radex-Chef Helmut Longin dem siegreichen Peter Mitterbauer (Miba) unterlag. Doch diesmal wollen sich gleich drei Kandidaten bei den üblichen Absprachen und taktischen Spielen nicht geschlagen geben. Wolfgang Eder, Georg Knill und Martin Ohneberg stellen sich somit der Wahl des Bundesvorstands, der mit seinen 134 Mitgliedern die 4500 IV-Betriebe repräsentiert.

Dreikampf

Es ist ein Rennen, bei dem Geografie, Alter und Ausrichtung eine Rolle spielen. Der Steirer Knill und der Vorarlberger Ohneberg sind unter 50, Eder aus der Industriehochburg Oberösterreich ist zwar voller Elan, mit seinen 68 Jahren aber nicht gerade Symbol für einen Generationenwechsel.

Für hitzige Diskussionen vor der geheimen Abstimmung hat die Organisation, die unter den Regierungsperioden von Sebastian Kurz stark an Gewicht gewann, selbst gesorgt. Denn der Auswahlprozess für die Kapsch-Nachfolge lief – freundlich formuliert – holprig. Der Noch-Amtsinhaber zögerte die Nachfolgersuche lange hinaus, bis sich mehrere Kandidaten outeten. Als dann immer noch kein echter Prozess eingeleitet wurde, übernahmen die Länderpräsidenten und reihten Knill und Ohneberg als ihre Favoriten.

Affront für Eder

Ein Affront für Eder, der als langjähriger Voest-Chef nicht nur zu den angesehensten Managern des Landes zählt, sondern von den oberösterreichischen Schwergewichten gepuscht wird. Er weigerte sich nach der angeblichen Vorentscheidung gegen ihn, bei einem Hearing anzutreten, und beschwerte sich in einem Schreiben an die Vorstandsmitglieder. Sollte er unterliegen, werden gröbere Spannungen erwartet. Zumal sich das Gerücht hält, Eder solle früher oder später Platz für Peter Mitterbauer junior aus der Autozulieferdynastie Miba machen.

Noch eine Kontroverse gibt es: Während Ohneberg und Knill Unternehmer sind, ist Eder Manager. Auch dieser Umstand spricht nicht unbedingt für den Oberösterreicher, wenngleich beispielsweise Altpräsident Veit Sorger auch kein Unternehmer war. Somit ist das Rennen offen. Nach einer ersten Runde wird eine Stichwahl erwartet. Fix ist nur: Auf eine Frau an der IV-Spitze wird man noch länger warten.

Das Profil der Kandidaten

Wolfgang Eder ist der Doyen der heimischen Manager. Foto: APA/Georg Hochmuth

Wolfgang Eder (68) kennt die Industriellenvereinigung, die er künftig leiten will, in- und auswendig. Der Oberösterreicher hat sich seit vielen Jahren in der Organisation engagiert, etwa als Ausschussvorsitzender für Bildung und Forschung. Zudem hat der Kandidat, der 15 Jahre lang die Voestalpine leitete, der Organisation in vielen wirtschafts- und umweltpolitischen Fragen seinen Stempel aufgedrückt. Dass Eder derartige Einrichtungen führen kann, hat er als Präsident des Weltstahlverbands und des europäischen Pendants bewiesen; beides Funktionen, die den Juristen weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht haben. Hinter ihm steht die einflussreiche oberösterreichische Fraktion mit mächtigen Personen wie der Familie Mitterbauer oder Stefan Pierer. Das Bundesland verfügt über gleich viele Stimmen wie Tirol, Vorarlberg, Kärnten und Salzburg zusammen. Das beflügelt allerdings auch die Bildung gegnerischer Allianzen.

Martin Ohneberg hat ein großes Netzwerk. Foto: HO

Martin Ohneberg (49) hat wohl am offensivsten Wahlwerbung gemacht und unzählige Telefonate mit Vorstandsmitgliedern der Industriellenvereinigung geführt. Der Chef der IV Vorarlberg hat seine Amtskollegen aus Tirol und Salzburg in seinem Team. Doch auch im Osten weiß Ohneberg, der den Autozulieferer Henn mit 300 Mitarbeitern führt, viele Unterstützer hinter sich. Immerhin lebte und lebt er in Wien, war Präsident der Jungen Industrie und verfügt u. a. in Wien und Niederösterreich über ein exzellentes Netzwerk, zu dem die Unternehmerfamilien Soravia und Dichand zählen. Zu Regierungskreisen, insbesondere türkiser Färbung, wird dem Vater dreier Kinder ein guter Draht nachgesagt. Immer als Makel genannt wird ein Verfahren gegen seinen Geschäftspartner Michael Tojner, bei dem auch Ohneberg als Beschuldigter geführt wird. Er bezeichnet die Vorwürfe als absurd und hat die Einstellung des Verfahrens beantragt.

Georg Knill ist der Favorit mehrerer Länderpräsidenten. Foto: HO