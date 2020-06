Hartberg – Rapid hat in der Fußball-Bundesliga Platz zwei gefestigt. Die Hütteldorfer gewannen am Mittwoch das Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg dank eines Treffers von Taxiarchis Fountas (24.) mit 1:0 und liegen damit bereits acht Punkte vor dem WAC. Außerdem wurde der Rückstand auf Spitzenreiter Red Bull Salzburg (0:0 bei WAC) auf fünf Zähler reduziert.

Dabei hatte die Partie für Rapid denkbar schlecht begonnen. Schon nach einer Minute traf Hartbergs Lukas Gabbichler nach Ausrutscher von Stefan Schwab und Pass von Tobias Kainz die Stange. Drei Minuten später wurde ein gefährlicher Schuss von Lukas Ried gerade noch ins Tor-Out abgefälscht.

Michael Huber (Hartberg /links) und Taxiarchis Fountas (Rapid) im Laufduell. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Als dann auch noch Kelvin Arase nach einem Zusammenstoß mit Kainz wegen des Verdachts auf Gehirnerschütterung vom Platz getragen werden musste, schien die grün-weiße Misere perfekt, zumal Goalie Tobias Knoflach nach dem Aufwärmen aufgrund einer Achillessehnenblessur hatte passen müssen. Damit kam in Abwesenheit des an Rückenproblemen laborierenden Richard Strebinger der etatmäßige Dreier-Keeper Paul Gartler zu seinem Debüt.

Kunstleder hoppelte über die Fingerspitzen

Trotz dieser Rückschläge überstanden die Rapidler Hartbergs Anfangsoffensive und schlugen mit ihrer ersten gelungenen Offensivaktion zu. Nach einer Flanke von Dejan Petrovic war Fountas mit der Schuhspitze vor Michael Huber am Ball, das Kunstleder hoppelte über die Fingerspitzen von Hartberg-Tormann Rene Swete ins lange Eck (24.).

Danach hatte Rapid die Partie unter Kontrolle, ohne Chancen herauszuspielen. Das änderte sich in der zweiten Hälfte, als Hartberg immer mehr Risiko nahm und die Wiener zu fahrlässig mit den sich bietenden Kontergelegenheiten umgingen. Entweder wurden Angriffe zu schlampig zu Ende gespielt oder gute Chancen ausgelassen, wie etwa durch Christoph Knasmüllner (54.), Koya Kitagawa (71.), den starken Yusuf Demir (74.), Ercan Kara (77.) und Thorsten Schick (86.).

Dennoch blieb es beim Erfolg für die Hütteldorfer, die damit ihren vierten Sieg in Folge einfuhren und im siebenten Liga-Duell mit den Steirern zum zweiten Mal gewannen. Es gab aber einen großen Wermutstropfen: Goldtorschütze Fountas musste in der 68. Minute offensichtlich mit einer Muskelverletzung in der Wade vom Platz und ließ das Hütteldorfer Lazarett weiter anwachsen. (APA; 17.6.2020)



Fußball-Bundesliga, Meistergruppe (27. Runde):

TSV Hartberg – SK Rapid Wien 0:1 (0:1)

Hartberg, Profertil Arena, keine Zuschauer erlaubt (wegen Coronavirus), SR Jäger

Tor: 0:1 (24.) Fountas

Hartberg: Swete – Heil (63. Lienhart), Huber, Luckeneder, Klem – Kainz (73. Dante), Cancola (87. Tschernegg) – Ried (88. Kröpfl), Rep (46. Dossou), Gabbichler – Tadic

Rapid: Gartler – Stojkovic, Greiml, Hofmann, Ullmann – Petrovic (59. Grahovac), Schwab – Schick, Knasmüllner (59. Demir), Arase (14. Kitagawa) – Fountas (68. Kara)

Gelbe Karten: Heil, Lienhart, Schopp (Trainer) bzw. Greiml, Schick, Kitagawa