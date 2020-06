Wird sich gerecht: Dominic Thiem.

Foto: APA/AP/Vojinovic

Südstadt – Dominic Thiem, Dennis Novak und Jürgen Melzer sind am Mittwoch vor den abschließenden Gruppenspielen ins Halbfinale der "Austrian Pro Series" eingezogen. Thiem besiegte in der Südstadt den erst 17-jährigen Lukas Neumayer in zwei Sätzen 6:1,6:4 und feierte damit den achten Sieg im neunten Match dieser Tennis-Serie.

Novak erteilte – ebenfalls in Gruppe A – seinem Gegner Alexander Erler mit 6:0,6:0 die Höchststrafe, später zog Routinier Melzer in Gruppe B mit einem 3:6,6:2,6:4 gegen David Pichler nach. Im B-Pool ist noch das letzte Ticket zu lösen, es wird an Pichler oder Sebastian Ofner gehen, der mit dem 2:6,6:2,6:1 gegen den Wiener Lenny Hampel seinen ersten Sieg in dieser Turnierphase holte.

Im Rahmen der Generali Austrian Pro Series spielen 16 Herren und 8 Damen während der internationalen Corona-Pause seit 25. Mai und bis 5. Juli um ein Gesamtpreisgeld von 151.750 Euro. Danach geht es für Thiem in Nizza, Kitzbühel und Berlin mit Exhibitions bzw. Einladungsturnieren weiter. (APA; 17.6.2020)