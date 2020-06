Der 51-jährige Salzburger Landespolizeidirektor Franz Ruf bekleidet somit einen der höchsten Posten in der österreichischen Polizei

Innenminister Karl Nehammer und Franz Ruf bei einer Pressekonferenz im Februar. Foto: APA/FRITZ NEUMÜLLER

Wien – Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Donnerstag den neuen Generaldirektor für öffentliche Sicherheit vorgestellt. Es handelt sich dabei um den bisherigen Landespolizeidirektor von Salzburg Franz Ruf. Der 51-Jährige absolvierte beim Bundesheer eine Ausbildung zum Gebirgsjäger und trat im Jahr 1989 in die Gendarmerie ein. 2012 übernahm er den Führungsposten in Salzburg. Seit kurzem leitete Ruf die Reformgruppe des Verfassungsschutzes. (red, 18.6.2020)