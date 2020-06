Android 11 naht. Grafik: Google

Hat sich Google in den Vorjahren fix an seinen monatlichen Zeitplan gehalten, scheint man heuer dazu gewillt, grobe Fehler in Android-Testversionen auch flotter zu beheben. Und so gibt es nun nur eine Woche nach der Freigabe der ersten Beta von Android 11 bereits die erste Bugfix-Release.

Bugs, Bugs, Bugs

Mit der Android 11 Beta 1.5 werden diverse Fehler in der Vorabversion behoben. So konnte es bisher passieren, dass die Nutzung der Gestensteuerung in einem spezifischen Szenario einen Neustart des Systems auslöste. Konkret konnte dieses Fehlverhalten auftrete, wenn man eine Geste nutzte, während die App gerade die Orientierung wechselt – also von Porträt- auf Breitbildansicht wechselt.

Bei Pixel 3 und Pixel 3a war es nach der Aktualisierung auf die Beta nicht mehr möglich eine klassische SIM einzurichten, wenn zuvor schon eine eSIM vorhanden ist. Dies wurde ebenso behoben wie Probleme beim kontaktlosen Zahlen via Google Pay. Zudem wurden Fehler bei der Kommunikation mit Bluetooth-Geräten ausgeräumt. Die neue Version gibt es vorerst nur für Googles eigene Pixel-Smartphones – und zwar ab Pixel 2.

Xiaomi folgt OnePlus

Mit Xiaomi hat sich – nach OnePlus – nun aber noch ein weiterer Hersteller dem Android Beta-Programm angeschlossen. Seit kurzem gibt es die Android 11 Beta also auch für Mi 10 und Mi 10 Pro. Der Vorgang ist allerdings etwas umständlicher als bei den Pixel-Geräten, auch gibt es bisher keine Anleitung für einen Downgrade, falls es zu Problemen kommt.

In den kommenden Wochen sollen noch zahlreiche weitere Hersteller mit Android 11-Beta-Versionen für ihre Geräte folgen. Google selbst plant die Beta 2 für Anfang Juli, ein Monat später ist dann mit der Beta 3 die letzte Testversion vorgegeben. Die fertige Version von Android 11 sollte es also dann Anfang September geben. (apo, 18.06.2020)