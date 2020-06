Wirecard steht weiterhin im Fokus. Foto: REUTERS/Michael Dalder/File Photo

München – Der Verdacht auf Bilanzfälschung bei Wirecard hat sich erhärtet. Wirtschaftsprüfer von EY hätten Hinweise auf falsche Angaben zu Täuschungszwecken gefunden, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit. Konkret fehlten Nachweise über Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro. Die Summe entspreche etwa einem Viertel der Konzernbilanzsumme. Die Vorlage des Jahresabschlusses 2019 verschob Wirecard nun zum vierten Mal. Bereits am Freitag könnten Banken deshalb Kredite in Milliardenhöhe fällig stellen. Die Aktien brachen um fast 70 Prozent ein und waren zeitweise vom Handel ausgesetzt.

Vorstand verspricht Aufklärung

"Es gebe Hinweise, dass dem Abschlussprüfer von einem Treuhänder oder aus dem Bereich von Banken, die die Treuhandkonten führen, "unrichtige Saldenbestätigungen zu Täuschungszwecken vorgelegt wurden", hieß es am Donnerstag in Aschheim bei München.

"Frühere erteilte Bestätigungen der Banken wurden vom Wirtschaftsprüfer nicht mehr anerkannt", erklärte der österreichische Firmenchef Markus Braun. "Alle Beteiligten sind um schnellstmögliche Aufklärung bemüht. Ob betrügerische Vorgänge zum Nachteil der Wirecard AG vorliegen, ist derzeit unklar. Die Wirecard AG wird Anzeige gegen Unbekannt erstatten." Tochtergesellschaften der Wirecard hätten auf Treuhandkonten Sicherheitsleistungen von insgesamt 1,9 Milliarden Euro eingezahlt, um für das Risikomanagement für teilnehmende Händler zu garantieren. Es handele sich um zwei asiatische Banken.

Ein neuer Termin für die Vorlage des Jahresabschlusses 2019 stehe noch nicht fest. Dadurch könnte Wirecard nun Probleme mit Darlehen bekommen: Solange ein testierter Jahres- und Konzernabschluss nicht bis Freitag vorgelegt werden, könnten Kredite der Wirecard AG in Höhe von circa zwei Milliarden Euro gekündigt werden, erklärte der Konzern.

Immer wieder Vorwürfe

Wirecard sieht sich seit Jahren in Medienberichten Vorwürfen der Bilanzfälschung ausgesetzt, hatte diese jedoch bislang immer bestritten. Eine Sonderprüfung durch KPMG sollte die Vorwürfe aus dem Weg räumen, die KPMG-Prüfer konnten jedoch einige nicht entkräften. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt darüber hinaus gegen Firmenchef Markus Braun und die drei anderen Vorstände wegen des Verdachts auf Marktmanipulation.

Sollten die Wirtschaftsprüfer von EY Wirecard für die Bilanzzahlen 2019 nun kein Testat ausstellen, viele Beanstandungen haben oder wird die Veröffentlichung des Geschäftsberichts ein weiteres Mal verschoben, wird der Druck auf Firmenchef Markus Braun – ein Österreicher – nach Meinung von Experten weiter steigen. Die Fondsgesellschaft Deka fordert seinen Rücktritt. Gegen Braun und seine drei Vorstandskollegen ermittelt die Staatsanwaltschaft München wegen des Verdachts auf Marktmanipulation. (Reuters, APA, red, 18.6.2020)