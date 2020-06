Ex-Sicherheitsberater Bolton wirft Trump in einem neuen Buch Amtsmissbrauch vor. Damit bringt er auch sich selbst und die Republikaner ins Visier der Kritiker

John Bolton tauschte sein Rückgrat gegen einen Bestseller. Foto: APA/AFP/SAUL LOEB

Es ist wohl die bislang härteste Abrechnung mit US-Präsident Donald Trump: In seinem Buch wirft der ehemalige Sicherheitsberater John Bolton dem Präsidenten mehrfachen Amtsmissbrauch und massive charakterliche und politische Defizite vor. Wie sehr diese Enthüllungen Trump schaden, warum sie auch die republikanische Führungsriege in Bedrängnis bringen und wieso Bolton selbst so umstritten ist, erklärt Manuel Escher vom STANDARD. Den Podcast hören Sie hier. (red, 18.6.2020)

