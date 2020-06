360-Grad-Aufnahmen in den vergangenen Tagen massiv ausgebaut – Zum Teil auch jetzt mehrere Bilder für unterschiedliche Zeitpunkte

Die aktuellen Google Street View-Autos drehen schon länger ihre Runden durch Österreich – nun gibt es endlich auch die zugehörigen Bilder. Foto: Proschofsky / STANDARD

Street View und Österreich: Das ist eine wahrlich komplizierte Geschichte. Während es die Straßenaufnahmen bei Google Maps in den meisten Ländern schon seit längerem gibt, hat es in Österreich bis Mitte 2018 gedauert, bis die ersten Aufnahmen verfügbar waren. Dem war ein jahrelanger Streit mit den Datenschutzbehörden vorausgegangen, der erst ein Jahr zuvor beigelegt werden konnte.

Holpriger Start

Doch auch nachdem diese Hürde beseitigt wurde, verlief der Start alles andere als problemlos. Ein Unfall eines Street-View-Autos führte dazu, dass Österreich zunächst nur äußerst lückenhaft abgedeckt wurde. Google versprach zwar im Jahr 2018, dass man schon wieder eifrig Runden dreht und es infolge bald neue Aufnahmen geben soll – bis zuletzt tauchten diese aber nie auf Street View. Auf Nachfrage bei Google gab es dazu immer nur die recht generische Antwort, dass die Aufarbeitung der Bilder so ihre Zeit benötigt, und man entsprechend keinen offiziellen Termin nennen könne.

Großes Update

Nun findet dieses Warten ein Ende: In den vergangenen Tagen hat Google jede Menge neue 360-Grad-Aufnahmen für Österreich freigegeben. So gibt es etwa von Wien nun Bilder, die zwischen Juli und September 2019 aufgenommen wurden, in anderen Landeshauptstädten wie Graz, Linz oder auch Innsbruck zeigt sich ein ähnliches Bild. Zudem werden nun auch wesentlich mehr Teile von Österreich abgedeckt als bisher. Lücken gibt es dabei zwar noch immer jede Menge, im Vergleich zu zuvor – wo es nur für wenige Städte offizielle Aufnahmen von Google gab – ist dies aber ein erheblicher Fortschritt.

Street View mit Blick auf das Rathaus in Wien – die Aufnahme stammt aus dem September 2019.

Mehrere Aufnahmen

Doch es fällt bei den aktuellen Updates noch etwas anderes auf: Google hat nämlich zum Teil gleich mehrere Bilder für einzelne Straßenzüge gleichzeitig freigegeben. Wer sich etwa auf den Ring in Wien begibt, kann sich jetzt Street View-Bilder aus fünf verschiedenen Monaten ansehen – von August 2017 bis September 2019. Das Unternehmen hat also offenbar mehrere Generationen an Fotos gleichzeitig veröffentlicht. Wieso man hier zugewartet hat, bleibt dabei zunächst unklar.

Inoffizielle Bilder

Betont sei dabei, dass es schon bisher auch von anderen Städten in Österreich Bilder bei Street View gab. Diese stammen aber üblicherweise nicht von Google selbst sondern von Privatpersonen oder anderen Unternehmen, die für eigene Dienste auf diesem Weg Werbung machen wollen. Parallel dazu gibt es aber auch jede Menge "Spezialsammlungen". So bietet Google auf Street View schon länger Aufnahmen aus dem Innenleben diverser Museen an. Und auch Firmen können Street-View-Bilder von ihren Lokalen anfertigen lassen. (Andreas Proschofsky, 18.06.2020)