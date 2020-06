Zwei Standorte in Deutschland gibt es von Ruby Works bisher, hier im Bild jener in München. Foto: Ruby

Der Coworking-Anbieter Ruby Works mit Sitz in München wird im kommenden Jahr einen Standort in Wien eröffnen. Konkret wird man im "Lebendigen Haus" einziehen, also in die Alte Post an der Dominikanerbastei im 1. Bezirk, bestätigt ein Sprecher von Ruby Works dem STANDARD. Unter dem Projektnamen "Lebendiges Haus" wird die Alte Post derzeit von der deutschen Denkmal-Neu-Gruppe umgestaltet.

Die Münchner Ruby-Gruppe, an der die österreichische Soravia Group als Mitbegründer zu 20 Prozent beteiligt ist, betreibt in Wien bereits drei Ruby-Hotels, eines davon namens Ruby Lissi auch am Fleischmarkt, also ganz in der Nähe der Alten Post. Bei diesem Hotel wurde erst kürzlich die Erweiterung um 64 Zimmer (auf dann 191), eine Community-Lounge und eine zweigeschoßige Bar samt Dachterrasse bekanntgegeben. "Unser neues Ruby Works wird somit eine perfekte Erweiterung unseres Angebots im 1. Bezirk sein", so der Sprecher. Die Eröffnung beider Projekte ist 2021 geplant.

Das Coworking-Konzept Ruby Works betreibt die Gruppe seit 2017, bisher gibt es Standorte in München und Hamburg. (Martin Putschögl, 19.6.2020)