Der türkische Staatsfonds TWF übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am marktführenden Mobilfunkanbieter Turkcell. TWF kauft die Anteile des schwedischen Telekommunikationskonzerns Telia an Turkcell für 530 Millionen Dollar (472 Mio. Euro), wie der Fonds am Donnerstag mitteilte. Telia bestätigte den Verkauf seiner Anteile von 47,1 Prozent an den türkischen Staatsfonds.

Deal noch heuer

Der Deal soll im zweiten Halbjahr 2020 abgeschlossen werden, wenn die Behörden grünes Licht geben. Die Transaktion bedeute, dass TWF künftig Turkcells größter Anteilseigner sein und effektive Kontrolle über die Unternehmensleitung haben werde, teilte der Fonds mit. "Wir wollen das Turkcell-Management in seinem Fokus auf Innovation und bei seinen strategischen Initiativen, etwa der 5G-Infrastruktur, unterstützen, während das Unternehmen seine Vorreiterrolle bei der Produkt- und Service-Innovation beibehält", sagte TWF-Chef Zafer Sonmez. Er rechne überdies mit besseren finanziellen Ergebnissen, wenn die Aktionärsfragen geklärt seien.

Unstimmigkeiten zwischen den Aktionären hatten die Unternehmensführung zuletzt beeinträchtigt. Telia zufolge sollen mit der TWF-Beteiligung auch alle Aktionärs- und Rechtsstreitigkeiten aus dem Weg geräumt werden. Für Telia bedeute der Verkauf eine "Risikoreduzierung und erhöhte Liquidität".