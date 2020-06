Jeannette (Adélaïde Leroux, li.) und Marie-Thérèse (Salomé Stévenin, re.) in "Nylons und Zigaretten", 20.15, Arte. Foto: France2

19.40 REPORTAGE

Re: Die gefährlichsten Schulwege der Welt Heute werden drei Schulkinder im äußersten Osten Russlands begleitet, sie wohnen in einer Region, in der der arktische Wind das Land in eine Kältekammer verwandelt. Wie gehen die Menschen mit diesen extremen Bedingungen um? Und wie schaffen die Kinder bei dieser Eiseskälte den Weg in die Schule? Bis 20.15, Arte

20.15 GRÄTZEL

Planet Ottakring (Ö 2015, Michi Riebl) Das Machtvakuum nach dem Tod des Paten von Ottakring wollen die gierige Kreditunternehmerin Sylvia Jahn (Susie Stach) und der Kleinganove Sammy (Michael Steinocher) nutzen. Beim Kampf um die Macht mischt auch Sammys Großvater (Lukas Resetarits) mit. Bis 21.35, ORF 1

20.15 ACTIONSPEKTAKEL

Suicide Squad (USA 2016, David Ayer) Inhaftierte Verbrecher bekommen eine zweite Chance. Ohne Rücksicht auf Verluste schickt die US-Regierung unter anderem Harley Quinn (Margot Robbie), Profikiller Deadshot (Will Smith) und Gangster El Diablo (Jay Hernandez) auf geheime Mission. Als Belohnung wird der Suicide Squad absolute Immunität und eine weiße Weste versprochen. Bis 22.35, Puls 4

20.15 KRIEGSENDE

Nylons und Zigaretten (Cigarettes et bas nylons, F 2010, Fabrice Cazeneuve) Frankreich am Ende des Zweiten Weltkriegs: Junge Französinnen werden als Ehefrauen für amerikanische GIs angeworben. In Erholungslagern werden sie für die Reise in die USA zu ihren kaum bekannten Männern geschult. Jeannette, Marie-Thérèse und Mireille sind drei von ihnen, der Film erzählt ihre Geschichte. Bis 21.55, Arte

21.10 REISE

Ostrowski macht Urlaub Diesmal ist Michael Ostrowski im Salzkammergut unterwegs, ohne Handy, ohne Computer, ohne GPS, ganz analog mit einem Reiseführer aus den 30er-Jahren. Allerdings sieht die Wirklichkeit nicht immer wie im Hochglanzprospekt aus. Bis 22.05, Servus TV

22.50 MAGAZIN

Tracks Depressionen, Angststörungen, Abhängigkeiten von Opiaten: Künstler und Betroffene wie Matty Healy, LAUV oder Phoebe Bridgers sprechen über das Thema Mental Health in der Popkultur. Außerdem gibt es Neues vom gereiften Teenie-Star King Krule und dem ewigen Genie Hans Unstern. Bis 23.20, Arte

22.55 DOKUMENTATION

Universum History: Gunter Sachs – Der Lebenskünstler Für Generationen war er der Playboy schlechthin. Sportlich, gutaussehend, im Mittelpunkt des Jetsets vom Wörthersee bis an die Côte d’Azur. Aber Gunter Sachs, der Millionenerbe, der sich mit Geld jeden Traum erfüllen konnte, hatte auch eine andere Seite. Der Journalist Hanns-Bruno Kammertöns und der Filmemacher Michael Wech beleuchten in diesem Porträt die Widersprüche in der Biografie des Lebenskünstlers Gunter Sachs. Bis 23.45, ORF 2