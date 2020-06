Bei einem Routinecheck im Spital kamen Ärtze dem Corona-Cluster in einem Hochhaus in Göttingen auf die Spur. Foto: APA/dpa/Swen Pförtner

Göttingen/Berlin – Nach einem neuerlichen massiven Corona-Ausbruch haben die deutschen Behörden im niedersächsischen Göttingen einen kompletten Hochhauskomplex unter Quarantäne gestellt. Von der Maßnahme seien knapp 700 Menschen betroffen, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Aus ersten Testergebnissen gehe bereits hervor, dass sich etwa hundert Bewohner infiziert hätten.

Einwöchige Quarantäne

In dem Gebäudekomplex gebe es zudem "zahlreiche Kontaktpersonen und Querkontakte" der Betroffenen. Der städtische Krisenstab habe deshalb nach intensiven Abwägungen trotz des damit einhergehenden "massiven Eingriffs in Grundrechte" entschieden, eine einwöchige Quarantäne bis zum kommenden Donnerstag zu verhängen. Dies sei notwendig, um Infektionsketten zu unterbrechen.

Für die Bewohner werde unter anderem ein mobiles medizinisches Versorgungszentrum aufgebaut. Auch eine Anlaufstelle für Informationen samt Dolmetschern werde vor Ort eingerichtet.

Bei Routinecheck entdeckt

Das massive Infektionsgeschehen in dem Hochhauskomplex war durch Tests an zwei Bewohnerinnen entdeckt worden, bei denen im Rahmen einer Routineuntersuchung in einem Krankenhaus ein Ansteckung mit Corona festgestellt worden war. Daraufhin starteten Reihentests.

Bereits vor knapp zwei Wochen hatte Göttingen mit einem massiven Corona-Ausbruch in einem anderen Hochhauskomplex zu kämpfen. Dort hatten sich rund hundert Menschen mit dem Virus angesteckt, weitere etwa 200 Menschen mussten sich als Kontaktpersonen in Quarantäne begeben. Alle Schulen wurden vorübergehend wieder geschlossen. Auf die Verhängung einer Quarantäne über das gesamte Gebäude wurde aber noch verzichtet.

Mehr Infizierte in Berliner Cluster

Anfang der Woche wurde ein ähnlicher Fall zudem aus dem Berliner Bezirk Neukölln vermeldet, wo sich ebenfalls ein lokaler Hotspot gebildet hatte. Die Zahl Infektionen in den unter Quarantäne gestellten Wohnblöcken ist weiter gestiegen. Dem Ausbruch werden nun 85 Fälle zugerechnet, wie der Bezirk am Donnerstagnachmittag mitteilte. Das sind 15 Fälle mehr als am Vortag bekannt waren. Unter den Infizierten seien 36 Kinder und Jugendliche, hieß es.

75 Kisten mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln seien zur Versorgung erster Haushalte verteilt worden. Mit einem weiteren Anstieg der Fallzahl wird gerechnet, da noch Tests bei Bewohnern der betroffenen Häuser laufen. Bisher wurden in dem Zusammenhang laut Bezirksstatistik 440 Tests vorgenommen. Neukölln hat knapp 370 Haushalte an sieben Standorten unter Quarantäne gestellt, um eine Ausbreitung von Sars-CoV-2 zu verhindern. Pro Haushalt leben einer bis zehn Bewohner – die genaue Zahl der Betroffenen ist nach Bezirksangaben unbekannt.

Aufgefallen war der Ausbruch am 5. Juni. Vermutet wird, dass er in Zusammenhang mit einer christlichen Gemeinde steht, deren Pfarrer an Covid-19 erkrankte. Unter den Gemeindemitgliedern seien zahlreiche Infizierte, sie hätten auch an einem Gottesdienst teilgenommen, hieß es. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) hatte betont, der Ausbruch betreffe die "Schwächsten der Gesellschaft", für sie sei die Situation eine "Katastrophe". (APA, 18.6.2020)