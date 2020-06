In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR

Die deutsche Funke-Mediengruppe hat auf Ausschluss ihrer MItgesellschafter aus der "Krone" geklagt. Das bestätigt die Funke-Gruppe dem "Handelsblatt". Die erste Verhandlung finde am 26. August vor dem Wiener Handelsgericht statt. Die "Kronen Zeitung" ist die weitaus größte Tageszeitung Österreichs, rund 27 Prozent der Österrreicherinnen und Österreicher geben an, sie täglich zu lesen.

Solche Klagen auf Ausschluss aus einer Gesellschaft sind letztes Mittel in Streitigkeiten von Gesellschaftern. Sie können etwa mit nachhaltig gesellschaftsschädigendem Verhalten erklärt werden. Zuletzt kündigte die Familie Dichand 2019 eine solche Klage gegen die Funke-Gruppe an, als diese versuchte, mit Anträgen in der Gesellschafterversammlung die Entlassung von Christoph Dichand als Herausgeber und Chefredakteur zu erreichen. Auch darüber laufen Verfahren vor dem Wiener Handelsgericht.

Die Funke-Gruppe hält zusammen mit dem Immobilienmilliardär René Benko 50 Prozent an der "Kronen Zeitung", die Familie des Gründers Hans Dichand die übrigen 50 Prozent. Funke und Dichands streiten seit Anfang der 2000er Jahre um die Aufteilung der Gewinne aus der "Krone" und das Sagen bei Österreichs größtem Kleinformat.

Vor wenigen Wochen entschied das inzwischen zehnte Schiedsgericht in diesem Gesellschafterstreit im Sinne der Dichands. Die Funke-Gruppe hatte neuerlich jene Verträge mit den Dichands gekündigt, die den österreichischen Gesellschaftern weit reichende Vorrechte garantieren. Sie sichern der Gründerfamilie einen hohen einstelligen Millionenbetrag als Garantiegewinn zu, unabhängig vom Geschäftsgang und nötigenfalls von den Mitgesellschaftern zu überweisen. Auch bei Personal und Redaktion haben die Dichands das Sagen.

Das Schiedsgericht lehnte die Kündigung ab. Sie sei mit den gesamten "Krone"-Gesellschaftsverträge aufzukündigenn. Und wer das tut, muss seine Anteile dem Mitgesellschafter zum günstigen Buchwert verkaufen.

(fid, 19.6.2020)