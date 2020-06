Der EU-Gipfel hat begonnen, es geht um viel. Eine Entscheidung wird heute aber nicht erwartet. Foto: APA / AFP / Olivier Hoslet

Bei einem EU-Sondergipfel per Videokonferenz wurde Freitagvormittag offiziell der Startschuss für ein zähes Ringen der Mitgliedsstaaten sowohl um den künftigen regulären EU-Budgetrahmen wie auch um den neuen Wiederaufbauplan zur Bewältigung der Folgen der Coronakrise gegeben. Es ist das erste Mal, dass die 27 Staats- und Regierungschefs gemeinsam über die Vorschläge der EU-Kommission beraten.

Die Differenzen zu den Fragen, wie und wofür die insgesamt 1850 Milliarden Euro ausgegeben werden sollen, welches Land wie viel bekommt oder wie das Ganze überhaupt finanziert wird, seien enorm, hieß es zum Auftakt aus Ratskreisen. Der Ständige Ratspräsident Charles Michel will das Treffen auch nur dazu nützen, ein klareres Bild der Lage zu erlangen. Ende Juni will er dann einen Kompromissvorschlag vorlegen, der bei einem weiteren Sondergipfel – diesmal einem Treffen mit "physischer Anwesenheit" in Brüssel – verhandelt werden soll.

Freude in Ost- und Mitteleuropa

Einer der größten Streitpunkte ist die Frage, ob die Verteilung der Mittel aus dem Wiederaufbau gerecht ist und ob man überhaupt so viel Geld aufwenden soll, wie die Kommission vorgeschlagen hat. Diese fordert, dass der Fonds mit 750 Milliarden Euro dotiert werden solle, die in Form von Anleihen von der EU auf den Märkten aufgenommen werden. Für diese Schulden würden die EU-Staaten aber garantieren müssen, auch wenn die Tilgung ab 2058 durch EU-Klimasteuern erfolgen soll.

Wie berichtet, wären Italien mit 172 Milliarden Euro und Spanien mit 141 Milliarden im Süden Europas die größten Gewinner des Plans. Daneben blieb bisher eher unbelichtet, dass auch einige mittel- und osteuropäische Staaten zu den großen Gewinnern gehören würden, allen voran Ungarn, das von der Corona-Krise im Vergleich gar nicht so sehr betroffen ist.

Nach derzeitigen Berechnungen könnte Ungarn unter dem Titel Wiederaufbau ab 2021 mit zusätzlichen 15,1 Milliarden Euro aus Fördertöpfen rechnen, insbesondere aus Agrar- und Kohäsionsförderung, die der neuen politischen Priorität von Klimaschutz und Digitalisierung folgen soll.

Österreich bekäme weniger

Zum Vergleich: Österreich würde mit neun Millionen Einwohnern nur vier Milliarden Euro erhalten, und Schweden, das von der Bevölkerungszahl her etwa gleichauf mit Ungarn liegt, 4,7 Milliarden. Die Niederlande – fast doppelt so groß – müssten sich mit 6,8 Milliarden begnügen. Das ist nur einer von vielen Gründen, warum die "sparsamen vier" EU-Nettozahlerländer sich querlegen gegen bisherige Pläne und eine kräftige Abspeckung des Wiederaufbaufonds verlangen.

Neben Ungarn würden aber auch Polen mit zusätzlich 63,8 oder Rumänien mit 31,2 Milliarden Euro Zusatzgeld aus Brüssel überdurchschnittlich begünstigt werden.

Die Gründe: "In Wahrheit ist der Wiederaufbauplan eine großes Konjunkturpaket, kein Krisenbewältigungsprogramm", kritisiert ein Budgetexperte der "Sparsamen Vier". Am Beispiel Ungarns lasse sich illustrieren, warum der Vorschlag der Kommission allzu üppig ausgefallen sei.

Umgeleitetes Geld – schon jetzt

Die Regierung des wegen seiner EU-Rechtsverletzungen seit Jahren umstrittenen Premierministers Viktor Orbán kann sich trotz vieler Verfahren darüber freuen, dass das Land schon bisher einer der größten Empfänger ist. Mehr als fünf Milliarden Euro fließen pro Jahr netto an EU-Hilfen nach Budapest. Obwohl es seit Jahren Überlegungen gibt, dass man die Förderungen an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit knüpft und vor allem die Kontrolle verschärft, weil Orbán Projektgelder großzügig an Freunde und Verwandte umleiten soll, hat sich an der Praxis nichts geändert.

Im Wiederaufbauplan fehlen solche Überlegungen, wie man die Zuschüsse und Kredite in Zukunft streng mit Rechtstreue verbinden will – es gibt nur vage Ansätze, aber keine Einigkeit bei den Regierungschefs, das konkret umzusetzen.

Auch das Parlament muss zustimmen

Warum das vom Coronavirus nicht sehr stark betroffene Ungarn überhaupt so viel Geld zusätzlich bekommen soll, hat mit der Systematik des Wiederaufbaufonds zu tun. Die 750 Milliarden daraus werden sozusagen an die Programme des regulären Budgets "angedockt".

Die Subventionen sollen prioritär an Projekte gehen, die besonders in Klimaschutz, Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie investieren. Da haben die Osteuropäer, die viel weniger verschuldet sind als die Südländer, besonderen Nachholbedarf. So wird es einen "Übergangsfonds" geben, in den zusätzlich 30 Milliarden fließen sollen – ein großer Teil davon nach Polen.

Kritiker sagen, die Kommission habe das so angelegt, um die Zustimmung der Osteuropäer zum gesamten Budgetpaket zu gewinnen. Das wird nicht nur bei den Regierungschefs wichtig sein, sondern im Herbst vor allem auch im EU-Parlament. Denn die EU-Abgeordneten haben es in der Hand, das EU-Budget und den Wiederaufbaufonds abzulehnen. Aber so weit ist man noch lange nicht. Vorerst streiten nur die 27 Regierungschefs. (Thomas Mayer aus Brüssel, 19.6.2020)