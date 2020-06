Seit seiner Gründung ist das KAICIID umstritten. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Laut Informationen des "Kurier" steht das umstrittene König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog (KAICIID) an der Wiener Ringstraße unmittelbar vor dem Aus. Der wahrscheinliche nächste Standort werde Genf sein. Die Zahl der Mitgliedsstaaten, derzeit Österreich, Spanien und Finanzier Saudi-Arabien, werde laut "Kurirer" voraussichtlich erweitert.

In die Kritik geriet die Einrichtung, die derzeit noch in einem Palais an der Wiener Ringstraße residiert, vor allem wegen der Lage der Menschenrechte in Saudi-Arabien. Die Grünen organisieren nach einer Lockdown-Pause seit vergangener Woche wieder Demonstrationen vor dem Gebäude und fordern die Freilassung des regierungskritischen Bloggers Raif Badawi. Er wurde am 17. Juni vor neun Jahren verhaftet.

Ausstieg im Parlament beschlossen

Im Sommer 2019 wurde im österreichischen Parlament per Entschließungsantrag im freien Spiel der Kräfte (ohne die Stimmen der ÖVP) ein Ausstieg Österreichs aus dem KAICIID beschlossen, der nach den Neuwahlen jedoch hinfällig war.

Das KAICIID wurde 2011 gegründet, der Vatikan hat einen diesbezüglichen Beobachterstatus inne. (red, 19.6.2020)