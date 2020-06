Bald ist er wirklich Geschichte: Der Flash Player. Foto: STANDARD

Es gab eine Zeit, da waren Flash-Inhalte im Web allgegenwärtig. Ob Spiele, Videos oder Animationen – für alles schienen Web-Entwickler auf das Plugin von Adobe zurückzugreifen. Doch dann wurden immer mehr ähnliche Funktionen in offizielle Standards aufgenommen, während der Flash Player zunehmend für etwa ganz anderes bekannt wurde: Für einen nicht abreißen wollenden Strom an Sicherheitslücken.

Aufräumen

In den vergangenen Jahren haben die großen Browserhersteller entsprechend einiges unternommen, um Flash wieder loszuwerden. Mittlerweile ist das Plugin also bei keinem großen Browser mehr von Haus aus aktiviert. Wer es einsetzen will, muss den Flash Player also schon manuell freischalten. Nun naht aber das komplette Ende.

Auf der zugehörigen Supportseite nennt Adobe nun ein konkretes Datum: Mit dem 31. Dezember 2020 wird die Wartung des Flash Players vollständig eingestellt. Auch die Downloads von bestehenden Versionen der Software sollen vollständig entfernt werden.

Updates

Derzeit liefert das Unternehmen noch ab und an aktuelle Sicherheitsbereinigungen, nach dem Stichtag ist es damit vorbei. Dieser Schritt ist mit den Browserherstellern akkordiert, die den Flash-Support in den kommenden Monaten komplett aus ihrer Software streichen wollen – oder das gar bereits haben. (apo, 19.06.2020)