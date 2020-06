ORF: Noch keine definitive Entscheidung, Sparbudget in Verhandlung – ORF-Chef Wrabetz: "ZiB 1" bleibt durchgeschaltet auf ORF 1

Peter Kliens "Gute Nacht Österreich" soll bisher unbestätigten STANDARD-Infos gemäß eingestellt werden. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Die Satireshow "Gute Nacht Österreich" mit Peter Klien auf ORF 1 soll laut STANDARD-Infos eingestellt werden. Der ORF bestätigt diese Informationen nicht. Der Vertrag über die Show laufe bis Jahresende. Bis Ende August müsse der Küniglberg entscheiden, ob das Format fortgesetzt werde. Der Budgetprozess für 2021 laufe noch; erklärtes Ziel sind 75 Millionen Euro Einsparung.

ORF-General Alexander Wrabetz hat laut noch unbestätigten STANDARD-Infos am Freitag in einer Mitarbeiterversammlung zudem bekanntgegeben, dass die Durchschaltung der "Zeit im Bild" um 19.30 auf ORF 1 beibehalten werde. Entgegen ersten Informationen äußerte sich Wrabetz in der Versammlung nicht über "Gute Nacht Österreich".

Beide Maßnahmen – "Gute Nacht" und "Zeit im Bild"-Durchschaltung – dürften insbesondere auf Sparnotwendigkeiten im ORF zurückzuführen sein. ORF-Chef Wrabetz hat angekündigt, dass der ORF wegen Corona-Folgen 75 Millionen Euro einsparen müsse.

Nach STANDARD-Infos begannen die internen Verhandlungen über das Budget 2021 vor wenigen Wochen mit Sparvorgaben von mehr als 20 Millionen Euro für ORF 1, auf das im kommenden Jahr wegen der Corona-bedingt verschobenen Fußball-EM und der ebenfalls verschobenen Olympischen Sommerspiele extrem hohe Sportkosten zukommen.

In den Budgetverhandlungen sollen wie berichtet derzeit noch einige Millionen Einsparungen fehlen.

Erklärstücke und Recherchen von Boulevard bis Ungarn

Klien startete sein Satireformat im September 2019 in Zusammenarbeit mit der Rechercheplattform "Dossier", die für die Sendung wöchentliche journalistische Schwerpunkte und Recherchen aufbereitete.

Im Oktober 2019 führte er etwa mit einem Fake-Video von einem Skorpion in einer Wiener Sandkiste die Boulevardzeitungen "Krone", "Heute" und "Österreich/Oe24" vor.

Für Aufsehen auch in Ungarn und insbesondere der ungarischen Politik sorgten Klien und Dossier im Jänner 2020 mit ihrer Recherche über die von Viktor Orbán größtenteils unter Kontrolle gebrachte Medienlandschaft Ungarns, teils mit ungarischen Untertiteln.

Die Quoten von "Gute Nach Österreich" blieben mit den ORF1-Eigenprogrammen "Dok1" und "Talk 1" davor zunächst an Donnerstagen und inzwischen auf Mittwoch verlegt häufig unter den Erwartungen. (fid, 19.6.2020)