Game von CD Projekt kommt nun am 19. November – kein Zusammenhang mit PS5 und Xbox Series X

"Cyberpunk 2077" erscheint erneut später. Foto: CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 kommt doch später. Entwickler CD Projekt RED hat bekanntgegeben, dass das Spiel statt am 17. September nun am 19. November erscheint. Das Game sei zwar bereits fertig, man benötige aber einfach noch mehr Zeit für den letzten Feinschliff. Die polnische Spieleschmiede entschuldigt sich für die neuerliche Verschiebung, weist aber darauf hin, dass man das Game erst ausliefern möchte, wenn man sich wirklich bereit dafür fühlt.

Release anfangs für April geplant

Somit fällt der Release des Spiels immer näher zum Start der Xbox Series X und PS5. Eigentlich hätte Cyberpunk 2077 am 16. April für PC und Konsolen herauskommen sollen. Im Jänner sagte CD Projekt RED dann, dass man einfach mehr Zeit für den letzten Feinschliff benötige. "Die Verschiebung gibt uns wertvolle Monate, wir brauchen, um das Game zu perfektionieren", wurde damals kommuniziert. Es soll das "Meisterwerk dieser Generation" werden.

Zusammenhang mit neuen Konsolen?

Nun spekulieren viele User im Netz, dass die neuerliche Verspätung mit der neuen Konsolengeneration zusammenhängen könnte. Amazon Frankreich listete kürzlich den vermeintlichen Starttermin und Preis der PS5. Die Sony-Konsole soll demnach am 20. November für 499 Euro mit Laufwerk erscheinen. Dies würde auch mit dem Release von Cyberpunk 2077 zusammenpassen.

Kostenloses Upgrade für PS5 & Xbox Series X

Wie Gamestar.de berichtet, soll es aber keinen Zusammenhang geben. So soll das Game weiterhin für PC, PS4 und Xbox One erscheinen und dann später erst für die neuen Konsolen kommen. Hat man das Spiel für die aktuelle Generation gekauft, erhält man jene Ausgabe für PS5 und Xbox Series übrigens kostenlos. Cyberpunk 2077 soll auf den neuen Konsolen erwartungsgemäß schöner ausschauen und dank SSD besser sowie schneller laufen.

Cyberpunk 2077

Enttäuschung vieler Spieler groß

Die Enttäuschung vieler Spieler ist angesichts der neuerlichen Verschiebung trotzdem groß, auch wenn die Mehrheit in den sozialen Netzwerken Verständnis zeigt. So ist der Tenor vieler User, dass ein "fertiges" Game zu einem späteren Zeitpunkt besser ist, als ein "unfertiges" Spiel, das zu früh veröffentlicht wurde. The Witcher 3 konnte von den zahlreichen Verschiebungen profitieren und gilt auch heute noch als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. (dk, 19.6.2020)