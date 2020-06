Die Sea Watch 3 im November 2017. Foto: AFP / GIOVANNI ISOLINO

Rom – Das deutsche Rettungsschiff "Sea-Watch 3" hat das dritte Flüchtlingsboot innerhalb von zwei Tagen im Mittelmeer in Sicherheit gebracht. 46 Menschen, die sich an Bord eines seeuntauglichen Bootes befanden, wurden an Bord des Rettungsschiffes genommen. Damit wächst die Zahl der Flüchtlinge an Bord der "Sea-Watch 3" auf 211, twitterte die deutsche Hilfsorganisation Sea Watch am Freitag.

Sicherer Hafen gesucht

"Wir brauchen unverzüglich einen sicheren Hafen. Die Ankunft Überlebender an Land darf nicht verzögert werden", forderte die NGO. Die "Sea-Watch 3" sei auf der Suche nach einem weiteren Flüchtlingsboot, von dem die Hilfsorganisation Alarm Phone berichtet hatte.

Inzwischen wächst die Zahl der Migranten, die selbstständig Lampedusa erreichen. Bei sechs Ankünften innerhalb weniger Stunden trafen 115 Migranten auf der süditalienischen Insel zwischen Sizilien und Tunesien ein. (APA, 19.6.2020)