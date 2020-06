Vertrag bis 2025 – Freund über 20-Jährigen: "Er ist in seiner Entwicklung noch längst nicht am Zenit"

Mohamed Camara (li) im Duell mit Toni Kroos im Rahmen des Testspiels gegen Real Madrid 2019.

Foto: APA/KRUGFOTO

Salzburg – Mittelfeldspieler Mohamed Camara hat bei Fußball-Meister Red Bull Salzburg einen Langzeitvertrag erhalten. Der 20-jährige Nationalspieler aus Mali unterschrieb eine Verlängerung bis Ende Mai 2025. Das gaben die Salzburger am Freitag bekannt.

Camara war im Jänner 2018 aus seiner Heimat nach Salzburg gekommen und vorerst als Kooperationsspieler beim Zweitligisten FC Liefering tätig. Im Frühjahr 2019 absolvierte er auf Leihbasis sieben Bundesliga-Spiele für Hartberg, ehe er nach Salzburg zurückkehrte.

Für die Bullen stand er seither in 13 Pflichtspielen auf dem Platz. In den jüngsten vier Ligapartien berief ihn Trainer Jesse Marsch dreimal in die Startformation. "Er ist in seiner Entwicklung noch längst nicht am Zenit, wir haben noch große Erwartungen an ihn", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. (APA, 19.6.2020)