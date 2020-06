EA bringt "Skate" zurück. Hier ein Screenshot des vorerst letzten Ablegers aus dem Jahr 2010. Foto: EA

EA bringt Skate zurück. Lange Zeit wurde zu einem Nachfolger der Skatesimulation spekuliert, nun hat der Hersteller auf der EA Play die Entwicklung bestätigt. Allerdings soll sich das Projekt noch in einer frühen Phase befinden. Ein heuriger Release ist somit sehr unwahrscheinlich. Welche Plattformen bedient werden, ist ebenso offen.

Ein alter Bekannter kehrt zurück

Skatespiele waren lange Zeit äußerst populär. Mittlerweile fristen diese aber ein gewisses Nischendasein. Während man bei EA an einem modernen Ableger arbeitet, kehrt ein alter Bekannter in aktuellem Look zurück: Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 erscheinen am 4. September als Remake für PC und Konsolen. (red, 19.6.2020)