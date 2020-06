"This War of Mine" wird nun offiziell an Polens Schulen unterrichtet. Foto: 11 Bit Studios

This War of Mine wird Teil des Schulunterrichts. Das Game von 11 Bit Studios wurde vom polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki gemeinsam mit dem Bildungsministerium als empfohlene Lektüre präsentiert. Dies führt dazu, dass es sämtlichen Schulen der Sekundärstufe kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Bei This War of Mine geht es um die Rolle von Zivilisten während des Kriegs.

"Nicht nur Kultur"

Entwickler 11 Bit Studios freut sich über die Anerkennung. Videospiele sind "nicht nur Kultur", sondern auch "ein ideales Medium", um ernsthafte Themen zu kommunizieren, kommentierte die polnische Spieleschmiede auf Twitter. Ferner zeigt sich die Firma stolz, dass sie offiziell in das Bildungssystem ihres Landes aufgenommen wurden.

"Frostpunk" vorerst letztes Spiel

Frostpunk ist das vorerst letzte Game von 11 Bit Studios, das 2018 für PC und Konsolen erschien. Darin steuert man die letzten Überlebenden einer eiskalten Apokalypse und versucht trotz der widrigen Umstände den Fortbestand der Menschheit zu sichern. This War of Mine wurde 2019 mit DLCs aufgewertet. Bei "The Little Ones" wird die Geschichte aus Sicht eines Kindes erzählt. (red, 19.6.2020)