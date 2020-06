Baderegeln in Zeiten von Corona

Baden gehen ist zum Glück auch in Zeiten von Corona keine Rocket Science. Wer sich an oder in Badegewässern im öffentlichen Raum aufhält (Oberflächengewässer wie Seen oder Flüsse), muss nur die 1-Meter-Abstandsregel einhalten. Beim Schwimmen wird dennoch empfohlen, den Abstand auf 3 bis 4 Meter zu vergrößern. Das ist aber eher ein Gebot der Rücksicht als der Vorsicht: Man geht davon aus, dass das Infektionsrisiko im Badewasser gering ist.

Etwas andere Regeln gelten, wenn man Seebäder betritt – also vereinfacht gesagt, Bereiche öffentlicher Seen, für die Eintritt verlangt wird. Auf der Liegewiese gilt ebenfalls der Mindestabstand von einem Meter zwischen Personen oder Liegestühlen. Die Corona-Baderegeln für Naturgewässer besagen im Gegensatz zu Beckenbädern etwas vage: "Die Beschränkung der Anzahl der Badenden muss in Badegewässern ohne Desinfektion weitergehend erfolgen, als in Badewasser mit Aufbereitung und Desinfektion." Am einfachsten ist es, man hält sich an die Schilder oder Aushänge, die überall dort angebracht sein müssen, wo Eintritt verlangt wird.

