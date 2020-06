Paris/Ljubljana – Der Restaurantführer Michelin hat am Freitag per Aussendung die Auszeichnungen im soeben erschienenen Guide "Main Cities of Europe" bekannt gegeben. Seit Michelin eine eigene Österreich-Ausgabe eingestellt hat, sind nur mehr die Städte Salzburg und Wien in einem roten Michelin-Guide vertreten. Für Slowenien hingegen gibt es seit wenigen Tagen einen eigenen Michelin-Restaurantführer.

Zwei neue Einsterner

Ganz an der Spitze hat sich in Österreich nichts getan: Weiterhin ist Juan Amador mit seinem Lokal "Amador" das einzige Drei-Sterne-Lokal in Österreich. Auch bei den Zweisternern ist alles beim Alten geblieben. Damit dürfen sich in Wien weiterhin die Restaurants Konstantin Filippou, Mraz & Sohn, Silvio Nickol Gourmet Restaurant und das Steirereck im Stadtpark schmücken, in Salzburg das Ikarus und Senns.Restaurant.

Neu in der Liste der Sternelokale sind – mit einem Stern ausgezeichnet – das Apron in Wien und The Glass Garden in Salzburg.

Einen Stern wie bisher haben die Lokale: Aend, Le Ciel by Toni Mörwald, Edvard, Pramerl & the Wolf, Shiki, Tian, Walter Bauer (alle in Wien), in Salzburg: Esszimmer, Pfefferschiff.

Über einen "Bib Gourmand" (bezeichnet ein empfehlenswertes Restaurant) dürfen sich im neuen Guide in Wien weiterhin das DiningRuhm, Eisvogel, Freyenstein Gasthaus Seidl, Labstelle, Mast Weinbistro, die Meierei im Stadtpark, Mochi, Vestibül, und das Gasthaus Woracziczky freuen, in Salzburg die Lokale Brandstätter und Gasthof Auerhahn.





Slowenien mit eigenem Guide

Am Dienstag wurde auch ganz neu ein mehr als 50 Lokale umfassender eigener Guide für Slowenien vorgestellt – der erste mit einer Zeremonie seit Beginn der Corona-Krise. Die Bekanntgabe der Sterne für Deutschland im März hatte via Facebook-Live-Übetragung stattgefunden.

Ana Roš und ihr Mann Valter bei der Verleihung in Ljubljana. Foto: REUTERS Fotograf: BORUT ZIVULOVIC

Die Spitzenköchin Ana Roš erhielt für ihr Lokal Hiša Franko in Kobarid in der Nähe der italienischen Grenze auf Anhieb zwei Sterne, einen Stern haben im neuen Guide: Atelje (Ljubljana), Dam (Nova Gorica) , Hiša Denk (Zgornja Kungota), Pri Lojzetu (Vipava), Vila Podvin (Radovljica). (ped, 19.6.2020)