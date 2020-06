"The Last Of Us 2" wird im Netz mit schlechten Wertungen eingedeckt. Die Gründe hierfür sind divers. Foto: Sony

The Last Of Us 2 entzweit Medien und so manche Spieler. Während der PS4-Exklusivtitel bei etlichen Medien Bestwertungen erzielte, wird das Game von tausenden Usern mit schlechten Wertungen abgestraft. Auf Metacritic hält das Spiel von Naughty Dog zurzeit bei 95 von 100 möglichen Punkten. Bereits der erste Teil konnte diesen Wert erzielen. Bei den Userwertungen sieht es hingegen ganz anders aus: Hier hält das Spiel zurzeit bei nur 3,4 von zehn möglichen Punkten.

Der erste Teil polarisierte nicht

Bei The Last Of Us war dies noch anders. Hier gaben sehr viele Spieler ebenso Höchstwertungen. Bei 9,1 von zehn Punkten steht das Game zurzeit auf Metacritic bei den Userwertungen. Rund 10.000 Nutzer gaben damals ihre Wertung ab. Zu den Rezensionen zum zweiten Teil sei allerdings zu erwähnen, dass diese nach nur wenigen Stunden in Massen eintrudelten. Viele Nutzer dürften das Game somit nur sehr wenig oder gar nicht gespielt haben.

Mehrere Gründe für Protest

Für den Userprotest dürfte es mehrere Gründe geben. So behandelt das Spiel Trans- und Homosexualität. Eine kleine, aber laute Minderheit dürfte damit ein Problem haben. Zudem wurden so manche kontroverse Entscheidungen hinsichtlich der Story von Naughty Dog vorab im Netz veröffentlicht. Auch hiermit haben so manche ein Problem, da sie der Spieleschmiede Irreführung vorwerfen. Zuletzt gibt es auch Nutzer, die das Gameplay als "veraltet" und "unzufriedenstellend" bezeichnen und auch die Story kritisch sehen.

"SJWs" sollen "Agenda vorantreiben"

Seit Wochen wird im Netz gegen The Last Of Us 2 gewettert. Eine tragende Rolle nahmen hierbei der "The Last Of Us 2"- und der "KotakuInAction"-Subreddit ein, auf denen die entwischten Infos diskutiert wurden. Dort wurde auch massive Kritik laut, dass Naughty Dog auf homosexuelle und transsexuelle Figuren setzt. Die Spieleschmiede würde aus sogenannten "Social Justice Warriors" bestehen, die "ihre Agenda vorantreiben wollen" – so die Kritik der kleinen, aber lauten Community. In den sozialen Netzwerken wurde die Missbilligung immer wieder vorangetrieben.

Schmähungen dürften nicht fruchten

Ob die Kritik nun bei den restlichen Spielern ankommt, wird sich weisen. Auf Plattformen wie Amazon, Geizhals und bei diversen Game-Händlern ist das Spiel bereits in den Topsellern zu finden. In den nächsten Tagen beziehungsweise Wochen dürfte sich zeigen, wie The Last Of Us 2 aufgenommen wird. In der STANDARD-Rezension wurde das Game übrigens als "eines der besten Spiele für die Playstation 4" bezeichnet. "Ein mutiges Spiel, das genau dafür belohnt werden sollte", so das Fazit. (red, 20.6.2020)