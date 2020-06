Radiotipps: Werner Schwabs reizender Reigen in Starbesetzung, Katharina Roggenhofer und Walter Ötsch

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Werner Kogler Der Vizekanzler und Bundessprecher der Grünen stellt sich Fragen von Doris Vettermann (Kronen Zeitung) und Hans Bürger (ORF). Bis 12.00, ORF 2

13.05 MAHLZEIT

Auguste Escoffier – König der Haute Cuisine Die Legende der klassischen französische Küche, ein provenzalischer Koch (1846– 1935) von herausragendem Können. Arte-Doku von Olivier Julien aus 2019 mit sehr ausführlichen Spielszenen. Bis 14.45, Arte

20.15 KRIMI

Wunsch-Tatort: Wenn Frauen Austern Essen

ARD und ORF stellten im 50. Jahr der Sonntagskrimireihe 50 Tatort-Folgen zur Wahl. Den Auftakt macht dieser Krimi von 2003 von Klaus Emmerich mit den Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl als Münchner Kommissare Batic und Leitmayr). Sie stellen fest, dass sie bei diesem Vergiftungsfall die einzigen Männer sind. Bis 21.50, ORF 2

21.00 THEMENABEND

Oktoskop: Playing Men (SLO/HR 2017, Matjaž Ivanišin) Verspielter und melancholischer Filmessay über verschiedene Formen von Männlichkeit und Männer-Traditionen in südlichen Kulturregionen – in Sport, Spiel, Tanz oder im Kontext von nächtlichen Trinkpraktiken. Und über den Filmemacher selbst, der, geplagt von einer kreativen Krise, immer nachdenklicher wird. Regisseur Matjaž Ivanišin ist zu Gast bei Lukas Maurer. Bis 21.35, Okto

20.15 STARKE FRAUEN

Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen (USA 2016, Theodore Melfi) Sie lieferten entscheidende Beiträge zum ersten Raumfahrtprogramm der USA: hochbegabte schwarze Mathematikerinnen, die wegen ihrer Hautfarbe im Schatten blieben. Mit Octavia Spencer und der Sängerin Janelle Monáe als formidablen Hauptdarstellerinnen erzählt Theodore Melfi ihre Geschichte. Bis 22.20, ORF 1

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Leben mit dem Coronavirus – Zwischen Angst und Sorglosigkeit Bei Claudia Reiterer diskutieren Clemens Martin Auer, Sonderbeauftragter für Gesundheit im Gesundheitsministerium, Erika Wichro, Medizinerin und Expertin für internationale öffentliche Gesundheit, Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Leiterin des Zen-trums für Virologie an der Med-Uni Wien, Michaela Pfadenhauer, die dem Institut für Soziologie an der Universität Wien vorsteht, und Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner und Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie an der Med-Uni Wien. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Gehört gesehen – ein Radiofilm (Ö 2018, Jakob Brossmann und David Paede) Unbedingt sehenswert fand STANDARD-Kritiker Karl Gedlicka den Streifzug durch die unterschiedlichen Abteilungen im Wiener Funkhaus und bei Außeneinsätzen zum Kinostart. Er mache klar, dass einer aufgeklärten Gesellschaft ein Medium wie Ö1 sehr viel wert sein sollte. Bis 0.35, ORF 2

Karl Markovics im Funkhaus-Studio. "Gehört gesehen – ein Radiofilm": Die sehenswerte Ö1-Dokumentation läuft um 23.05 in ORF 2. Foto: Filmladen

