Liebe Leserinnen und Leser,

Wie jeden Tag melden wir uns mit den neusten Web- und Games-News des Tages. Der lang erwartete PS4-Titel "The Last of Us 2" ist nun weltweit erhältlich und startet mit ausgezeichneten Bewertungen und zahlreichen wütenden Usern. Die Outdoor-Modemarke The North Face schließt sich einem Werbeboykott für Facebook an, da das soziale Medium nicht härter gegen rassistische und hetzerische Inhalte vorgehe.

Viel Vergnügen beim Lesen!



"The Last Of Us 2" startet mit Bestwertungen und tausenden wütenden Usern

Umstrittene Trump-Postings: The North Face boykottiert Werbung auf Facebook

DSGVO: Gericht bestätigt 50 Millionen Euro Strafe gegen Google

Merkel wirbt bei Bürgern für Nutzung von Corona-Warn-App

Nutzer meldeten massive Störungen bei Whatsapp