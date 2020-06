In der Phase II des Rückkehrplans der National Hockey League (NHL) in die Eishockey-Trainingszentren sind von mehr als 200 seit dem 8. Juni getesteten Spielern elf positiv auf Covid-19 getestet worden. Die NHL-Teams können sich ab dem 10. Juli in Trainingslagern auf die Wiederaufnahme der Meisterschaft vorbereiten. Wann wieder gespielt werden kann, steht allerdings weiterhin nicht fest. (APA, 20.6.2020)